OM - Greenwood : Les explications à l’immense surprise

La rédaction

Ce samedi soir, au Stade Vélodrome, l’OM s’est incliné face à Lens (0-1) sur un but inscrit en toute fin de match. Une surprise attendait les supporters dans la composition de départ, avec Mason Greenwood et Luis Henrique relégués sur le banc. Roberto De Zerbi a justifié ces choix en évoquant leur méforme à l’entraînement.

L’OM recevait Lens ce samedi soir pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Un match frustrant pour les Olympiens, battus 1-0 sur un but inscrit dans le temps additionnel. Mais au-delà du résultat, c’est la composition surprise de Roberto De Zerbi qui a marqué les esprits : Mason Greenwood et Luis Henrique, respectivement meilleur et deuxième meilleur buteur de l'OM cette saison, ont débuté sur le banc, remplacés par Bilal Nadir et Amar Dedic.

Adrien Rabiot tacle le PSG, la sortie qui va rendre fou les Parisiens

➡️ https://t.co/jagTvKEwME pic.twitter.com/fM0MGPVaNw — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Les explications de De Zerbi

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a justifié ces choix inattendus :

« Luis Henrique et Greenwood n’étaient pas à 100 % de leur condition physique. Je l’ai vu cette semaine à l’entraînement, c’est aussi pour cela qu’ils n’ont pas débuté le match. (...) Quand on a Greenwood et Luis Henrique, qui sont nos deux meilleurs buteurs, on s’attend forcément à ce qu’ils créent plus d’occasions. Ce soir, ça n’a pas été le cas, mais c’était la réflexion derrière ces changements.(...) Luis Henrique et Greenwood, cette semaine, à l'entraînement, n'étaient pas au meilleur de leur forme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas débuté le match. Sinon, ils l'auraient débuté ».

Un coup d’arrêt avant le choc contre le PSG

Cette défaite constitue un véritable coup dur pour l’OM. En cas de victoire de l’OGC Nice contre Lyon ce dimanche, les Aiglons reviendraient à égalité avec les Marseillais à 49 points. Un scénario qui met encore plus de pression sur les hommes de De Zerbi à une semaine du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG. Un match qui s’annonce déjà périlleux, au vu de la dynamique des deux équipes. L’OM devra impérativement réagir s’il veut sécuriser sa deuxième place et éviter de se faire rattraper dans la course à la deuxième place.