PSG - OM : Rabiot remet de l'huile sur le feu !

Formé au PSG, Adrien Rabiot n'a pas hésité à signer à l'OM l'été dernier. Alors qu'il va retrouver le Parc des Princes le dimanche 16 mars, l'international français a fait passer un message qui ne devrait pas plaire aux supporters rouge et bleu. En effet, Adrien Rabiot a annoncé que la passion marseillaise l'avait fait halluciner.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a fait ses valises le 30 juin 2019. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement à la Juventus, alors que son contrat avec le club parisien était arrivé à son terme.

«Je n'avais jamais imaginé quelque chose d'aussi fou»

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a rejoint l'OM pour 0€ le 17 septembre dernier, et ce, malgré son lien particulier au PSG. Un choix qu'il ne regrette pas du tout. « Si je regrette d’être passé à côté d’un plus gros club ? Non, pas du tout, au contraire. On en parle souvent avec Mehdi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : "Cet amour-là que l’on te donne ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver ailleurs, si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?" Et c’est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur », a confié Adrien Rabiot à DAZN.

«Il y a des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant l'OM»

Lors de la même interview pour DAZN, Adrien Rabiot a fait passer un autre message qui devrait mal passer à Paris. « Plus de passion à Marseille qu’à Turin, qu’à Paris ? Ouais, beaucoup plus ! Avant de venir ici, j’entendais les gens "qui vivent l’OM" mais…mais je n'avais jamais imaginé quelque chose d'aussi fou. Il y a des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant l'OM. On a quand même fait un tour de terrain alors qu'on était à Angers », a déclaré Adrien Rabiot. Reste à savoir quel accueil lui réserveront les supporters du PSG lors du prochain Classique contre l'OM, programmé le dimanche 16 mars au Parc des Princes.