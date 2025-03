OM : Greenwood est écarté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi soir, l'OM affronte le RC Lens pour tenter de conserver sa deuxième place au classement de Ligue 1 derrière le PSG. Le club de la cité phocéenne doit composer avec les blessures et les suspensions des uns et des autres. Et à la surprise générale, Roberto De Zerbi a décidé de se passer des services de Mason Greenwood au coup d'envoi.

Recruté l'été dernier, Mason Greenwood réalise une première saison de très bonne facture à l'OM. L'attaquant anglais de 23 ans fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 depuis le début de cet exercice 2024-2025, et il a été aligné à chaque match par Roberto De Zerbi. Mais l'entraîneur italien a fait un choix différent pour le match de ce samedi.

PSG - OM : Un grand nom prêt à signer !

➡️ https://t.co/m5oZCGMjpb pic.twitter.com/C5ANFhrqia — le10sport (@le10sport) March 8, 2025

Greenwood absent du onze de départ

A quelques minutes du coup d'envoi, le onze de départ de Roberto De Zerbi a été dévoilé, et Mason Greenwood n'y figure pas, comme Luis Henrique. De son côté, la recrue Amar Dedic sera titularisée pour la première fois. L'entraîneur italien avait laissé entendre qu'il attendait un peu plus de l'Anglais dernièrement.

De Zerbi fait un choix fort

En utilisant Mason Greenwood lors de tous les matches de l'OM depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi a donc mis ses menaces à exécution. L'attaquant anglais devra convaincre à nouveau son entraîneur pour reprendre sa place de titulaire. A noter que Luis Henrique n'est pas aligné non plus, et que Pierre-Emile Hojbjerg, incertain, est finalement présent.