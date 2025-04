OM - Greenwood : De Zerbi appelle un renfort surprise

Alexis Brunet

Face à Montpellier, Mason Greenwood a été l’un des grands artisans de la victoire de l’OM (5-1). Le joueur de 23 ans qui est critiqué depuis quelques semaines a inscrit un doublé, confortant ainsi sa deuxième place au classement des buteurs. Roberto De Zerbi essaie quotidiennement d’obtenir le meilleur de l’ancien Red Devil et, pour y arriver, il a d’ailleurs fait appel au père de ce dernier.

Après sa défaite à Monaco, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face à Montpellier. Le MHSC s’est fait terrasser, puisque les joueurs de Zoumana Camara se sont inclinés sur le score de 5-1. Un match au cours duquel Mason Greenwood a particulièrement brillé, puisqu’il a inscrit un doublé.

De Zerbi a fait appel au père de Mason Greenwood

En marge de la rencontre face à Montpellier, les supporters de l’OM avaient déployé une banderole dans les travées du Vélodrome pour inciter Mason Greenwood et Luis Henrique à en faire davantage, eux qui ont été tancés par leur entraîneur dernièrement. Visiblement, le message a été compris par l’ancien Red Devil, qui a donc vu double. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a expliqué un peu sa méthode pour tenter d’obtenir le meilleur de son joueur. L’Italien a notamment révélé qu’il avait fait appel au père de son joueur. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est une personne introvertie, un peu fermée, mais qui a une famille merveilleuse autour de lui, un père extraordinaire avec lequel j'ai beaucoup travaillé, il m'a beaucoup aidé à le gérer, avec l'aide aussi de Mehdi Benatia. »

« Il peut mettre trois ou quatre buts par match »

Selon Roberto De Zerbi, Mason Greenwood peut parfois gâcher un peu son potentiel. L’entraîneur de l’OM essaie donc de le faire progresser et pour cela il utilise la méthode douce, mais il peut également se montrer plus dur. « C'est vrai que parfois il nous donne l'impression qu'il peut mettre trois ou quatre buts par match, et parfois aussi qu'il gâche un peu son potentiel et sa valeur. Alors comment faire pour l’aider ? Eh bien des fois en le cajolant, en prenant soin de lui et des fois aussi en étant plus dur pour qu'il poursuive sa progression. C'est l'objectif principal que j'ai avec tous mes joueurs, au-delà de tous ceux qu'on peut avoir avec le club, car si je fais progresser mes joueurs on peut atteindre les objectifs du club plus vite. »