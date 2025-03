Mercato : Un joueur de l’équipe de France refuse l’OM, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Natif de Marseille, Marcel Dib avait refusé l'OM dans un premier temps, pour se concentrer sur sa carrière à l'AS Monaco. Une décision qui ne l'avait pas empêché de rejoindre la cité phocéenne à la fin de sa carrière. Au cours d'un podcast, l'ancien international français est revenu sur son passage sur le rocher.

Six sélections en équipe de France, Marcel Dib s’est fait connaître à l’AS Monaco, club avec lequel il avait remporté ses principaux titres notamment un championnat de France en 1988 et une Coupe de France en 1991. Durant son passage sur le rocher (1985-1993), le défenseur ne manquait pourtant pas de propositions, notamment de la part de l’OM.

Un pactole pour l’OM, la promesse folle en direct !

➡️ https://t.co/LbMHyq1s7e pic.twitter.com/KZ39Zo2Vuv — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

« J’ai été sollicité pendant cette période par Marseille »

« Oui, j’ai été sollicité pendant cette période par Marseille, par Bordeaux. Claude Bez et Aimé Jacquet. Et par un club étranger, qui était l’AS Roma. Ce qui a fait que je n’ai pas basculé sur un de ces trois clubs ? Le Prince Albert ne voulait pas que je parte. Je ne sais pas sinon si j’aurais accepté. La Roma peut-être, un club étranger, pour franchir un autre cap, pour voir… Essayer de se mettre à la hauteur. On avait joué la Roma avec de grands joueurs, et j’aurais aimé jouer dans cette équipe, découvrir ce club, cette ville, l’Italie, bref autre chose » a confié Dib.

Ce n'était que partie remise

Finalement, le joueur décidait de s’envoler pour Bordeaux en 1993. « J’avais 34 ans, je commençais à piquer du nez, et il y avait une nouvelle génération. Petit, Thuram… Ils commençaient à mettre le nez à la fenêtre et à s’imposer. Il y a Rolland Courbis qui m’a demandé si je ne voulais pas donner un coup de main à Bordeaux une année avec Zidane, Lizarazu, Dugarry, tout ça… Je me suis dit pourquoi pas, et peut-être que ça allait me re-booster. Il me dit qu’on va jouer le titre… Comme il m’a beaucoup de services à Toulon, c’était une possibilité, une opportunité pour me rebooster, à trouver une autre énergie, un autre club… Cela faisait huit ans, et c’est avec Alain Afflelou, le Président de Bordeaux, que ça s’est fait » a-t-il lâché lors du podcast des Légendes. Un an après, Dib rejoindra le dernier club de sa carrière, l’OM.