OM : De Zerbi harcèle le père d’un joueur !

S’il maintient des standards de but élevés pour un attaquant de Ligue 1, Mason Greenwood ne satisfait pas totalement les attentes à l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas avec Roberto De Zerbi, qui réclame une plus grande participation au jeu de la part de sa star.

Après s’être relancé à Getafe la saison dernière, Mason Greenwood a définitivement quitté l’Angleterre, où il est clairement persona non grata. L’ailier est ainsi parti de Manchester United pour signer à l’OM, mais a également lâché la sélection anglaise pour prendre la nationalité jamaïcaine et ainsi totalement refermer ce chapitre de sa vie.

« Il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant »

Mais pour le moment, tout n’est pas parfait. Car s’il enchaine les buts avec l’OM, dont il est clairement la star principale, Greenwood est régulièrement pointé du doigt. C’est le cas avec son coach, qui aimerait le voir faire plus d’efforts au profit du collectif. « J'en attends plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas » a tout récemment déclaré Roberto De Zerbi. « S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant ».

L’Italien semble tout faire pour mettre son joueur dans les bonnes dispositions. Cela est passé notamment par la création d’une tactique totalement tournée au tour de lui, avec une position beaucoup plus axiale derrière Amine Gouiri. Mais De Zerbi va également plus loin, puisqu’il aurait un contact constant avec Mason Greenwood... mais également avec son père ! L’Equipe confirme la tendance évoquée ces dernières semaines, annonçant que le coach de l’OM échangerait régulièrement avec lui pour essayer de trouver les meilleures solutions pour cette fin de saison.