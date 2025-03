Forcé de choisir l’équipe de France, il fond en larmes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

D'origine marocaine, Adil Rami a finalement pris la décision de défendre les couleurs de la France, son pays de naissance. Pourtant, dans un premier temps, le défenseur était prêt à accepter la proposition des Lions de l'Atlas. Mais un homme lui a fait changer d'avis, un certain Claude Puel, son entraîneur au LOSC.

Champion du monde 2018, Adil Rami a clôturé sa carrière internationale avec un bilan de 36 sélections et un but. Un bilan plus qu’honorable pour un joueur, qui ne donnait pas cher de sa peau. Il y a quelques années, alors qu’il débutait sa carrière au LOSC, le défenseur ne pensait pas rejoindre, un jour, l’équipe de France en raison de la forte concurrence qui existait à son poste. Raison pour laquelle il a longtemps espéré rejoindre le Maroc, le pays de sa mère. Et après ses débuts à Lille, Rami a reçu l’appel tant attendu.

Rami a dit non au Maroc

« A ce moment-là, j’ai intégré la discipline, la rigueur. Je veux être le meilleur. Mais quand le Maroc m’appelle, j’étais le plus heureux, je voulais rejoindre la sélection marocaine. Mais Puel m’en a empêché et m’a dit que je devrais penser à l’équipe de France. Des gens autour de moi pensaient que je pouvais aller plus haut. J’ai renoncé au Maroc parce que je n’avais pas le choix. Je ne pouvais pas contredire Puel. Pour moi, l’équipe de France, c’est impossible, c’est trop haut » a confié Rami lors d’un entretien accordé à Hervé Mathoux sur Canal +.

« J’étais triste de fou »

Rami a donc opté pour l’équipe de France à contre-coeur, du moins au début. Lors d’une interview à Foot Mercato, il a révélé avoir pleuré dans sa chambre. « Claude Puel me dit qu’avec tout le respect qu’il a pour le Maroc, je ne dois pas accepter pour ne pas me mettre des barrières. Et je me souviens avoir pleuré dans ma chambre, je me disais c’est Puel qui m’a lancé en pro, je ne peux pas faire le bonhomme, trop de reconnaissances. J’étais triste de fou » avait confié le joueur, retraité des terrains depuis 2023.