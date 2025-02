Danse avec les Stars : Adil Rami désobéit, le recadrage immédiat !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour sa bonne humeur, Adil Rami n’hésite pas à amuser la galerie dans la 14e saison de "Danse avec les stars", au point de se faire rappeler à l’ordre. Lors des répétitions pour leur rumba de vendredi soir, Ana Riera a recadré l’ancien joueur de l’OM, dissipé en vue du prochain prime sur TF1.

Au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami est entré dans le vif du sujet avec le début des primes à élimination. Vendredi dernier, Nelson Monfort a été le premier à quitter l’aventure à l’issue d’une soirée qui avait pour thème les histoires personnelles des stars. Désormais, place à un prime nostalgique pour les candidats qui danseront sur des grands classiques de Disney et Pixar.

Danse avec les Stars - Rami : Le drame familial annoncé en pleine émission

➡️ https://t.co/i56cjMplCy pic.twitter.com/Yjh3Zd4vxj — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

Adil Rami va danser sur une chanson d’Aladdin

Alors que les binômes n’ont désormais plus le droit à l’erreur, Adil Rami et Ana Riera feront une rumba sur la bande originale du film Aladdin. Les répétitions ont déjà débuté, et l’ancien joueur de l’OM ne peut s’empêcher d’amuser sa partenaire avec la bonhomie qu’on lui connaît comme on a pu le constater dans des images publiées sur le site de TF1. Mais Ana Riera ne perd pas de vue la compétition, au point de recadrer Adil Rami.

« À l'entraînement, tu te concentres »

Ana Riera n’a pas hésité à hausser le ton pour rappeler à l’ordre le champion du monde 2018, parti en direction d’un buffet pour grignoter entre quelques pas de danse. « Pas à l'entraînement », a sèchement lancé la danseuse professionnelle, rappelant la rigueur nécessaire dans l'aventure à son partenaire. « À l'entraînement, tu te concentres », a-t-elle ajouté dans une vidéo publiée sur Instagram. « Backstage entre sueur, fou rire et rigueur ! Une semaine intense pour une rumba technique, avec l’incroyable Ana Riera, a commenté Adil Rami sur le réseau social. Travail, fatigue, mais toujours du plaisir ! »