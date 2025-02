OM - Corruption : La grosse boulette de Longoria ?

Alexis Brunet

Samedi 22 mars, l’OM affrontait l’AJ Auxerre et la rencontre s’est très mal passée pour le club phocéen. Les Marseillais se sont inclinés 3-0 et Pablo Longoria a dégoupillé. Le dirigeant espagnol s’est plaint de Jérémy Stinat, l’arbitre de la rencontre, mais sa nomination ne souffrait d’aucune contestation selon plusieurs arguments.

Dimanche soir prochain, l’OM compte bien l’emporter contre le FC Nantes. Les Marseillais veulent accroître leur avance à la deuxième place de Ligue 1, mais ils veulent surtout tirer un trait sur la récente mauvaise passe. Les coéquipiers de Mason Greenwood se sont inclinés 3-0 lors de la dernière journée de championnat, mais cela a engendré des conséquences bien plus importantes.

OM - Longoria : Il refuse de prendre sa place !

Le craquage de Pablo Longoria

Cette défaite 3-0 contre l’AJ Auxerre n’a pas plu à l’OM et plus particulièrement à Pablo Longoria. Après la rencontre face aux Bourguignons, le président du club phocéen a complètement craqué et il s’est plaint de l’arbitrage. L’Espagnol a notamment affirmé qu’il y avait de la corruption, tout en traitant la Ligue 1 de « championnat de merde ». Des déclarations qui ont vivement fait réagir et qui ont surtout coûté gros à Longoria. Ce dernier a été suspendu pour les quinze prochaines rencontres par la commission de discipline de la LFP.

« Cela s'est vérifié sur le terrain »

Selon Pablo Longoria, certains faits de jeu ont été préjudiciables à l’OM, comme l’expulsion de Derek Cornelius ou bien un penalty oublié sur Quentin Merlin. Beaucoup d’observateurs ont alors affirmé que Jérémy Stinat n’aurait pas dû arbitrer cette rencontre, car ce dernier avait été impliqué dans l’expulsion de Medhi Benatia contre Lille il y a quelques semaines, en tant que quatrième arbitre. Cela avait d’ailleurs par la suite valu au Marocain une suspension de trois mois. Mais selon Amaury Delerue, le manager des arbitres de Ligue 1, interrogé par L’Équipe, la nomination de Stinat ne souffrait d’aucune contestation. Ce dernier était le seul arbitre d’expérience disponible le samedi, car Jérôme Brisard, François Letexier et Clément Turpin avaient tous officié en Coupe d’Europe le jeudi, mais ce n’est pas le seul argument. « Quelle que soit la situation de ces trois arbitres, nous avions décidé de nommer Jérémy Stinat sur AJA-OM. Il présentait un profil de performance totalement compatible avec cette désignation et cela s'est vérifié sur le terrain. » De plus, la seule fois où Jérémy Stinat avait arbitré l’OM cette saison, c’était face à l’ASSE, en 32èmes de finale de Coupe de France, et les partenaires d’Adrien Rabiot s’étaient imposés 4-0.