OM - Longoria : Les trois raisons de sa suspension XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de la rencontre face à Auxerre, Pablo Longoria avait complètement vrillé à propos de l'arbitrage. Le président de l'OM avait parlé de corruption, avant de finalement revenir sur ses propos. Malgré cela, il fallait s'attendre à une grosse sanction pour Longoria et elle est tombée. L'Espagnol a été suspendu pour 15 matchs et cette sanction a été justifiée.

Ce mercredi était un jour décisif pour Pablo Longoria. Après son dérapage sur l'arbitrage, le président de l'OM allait être fixé sur sa sanction. La commission de discipline s'est réunie pour statuer sur la suspension infligée à l'Espagnol. Longoria est désormais fixé, ayant été suspendu pour 15 matchs.

« Trois points ont guidé notre décision »

Comme attendu, la suspension est lourde pour Pablo Longoria. Mais pourquoi infliger 15 matchs au président de l'OM ? Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la Ligue, s'est justifié, rapporté par RMC : « Trois points ont guidé notre décision. Le premier c’est la rareté des propos, même si la commission a entendu les regrets et les excuses du président. De mémoire de commission, ces termes n’ont pas été utilisés par d’autres acteurs au cours des dernières années. C’est un point essentiel ».

« Le respect du corps arbitral est un principe intangible »

« Le deuxième point, c’est la gravité des propos. Ces propos sont réitérés et tenus de manière nombreuse. Ils portent atteinte à la sincérité et à l’intégrité du corps arbitral. Sur ce point, la commission entend fermement rappeler que le respect du corps arbitral est un principe intangible sur lequel on ne peut pas transiger. Ces propos et ce comportement portent également atteinte à la sincérité du championnat de France. C’est entré dans notre réflexion », a poursuivi Sébastien Deneux.

Il a ensuite dévoilé le dernier point : l'historique : « Sans même parler des autres décisions que nous avons pu prendre sur des dirigeants de l’OM, le président Longoria avait déjà été sanctionné cette saison. Il avait récemment fait l’objet d’une mise en garde et d’un rappel qui se voulait assez utilement pédagogique par le Conseil national de l’éthique, mais dont il n’a à l’évidence pas du tout tenu compte. Notre décision nous paraît la plus appropriée ».