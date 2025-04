Mercato - PSG : Le licenciement compliqué de Kombouaré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG s’est fait racheter par le Qatar et quelques mois plus tard, ça a été fatal à Antoine Kombouaré. Alors entraîneur du club de la capitale et bien classé en Ligue 1, le Kanak se fait virer pour permettre l’arrivée de Carlo Ancelotti. Une décision difficile comme le reconnait Zoumana Camara, joueur du PSG à cette époque.

Antoine Kombouaré a été joueur du PSG, avant quelques années plus tard d’en devenir l’entraîneur. En 2009, le Kanak quitte Valenciennes pour s’installer sur le banc parisien. Il y restera alors jusqu’en décembre 2011, faisant notamment les frais de l’arrivée du Qatar à Paris. En effet, Kombouaré avait été viré en pleine saison pour libérer la place à Carlo Ancelotti.

« Si tu te mets à la place d’Antoine, c’est dur »

Joueur du PSG à cette époque, Zoumana Camara est revenu sur ce licenciement d’Antoine Kombouaré. Pour Kampo, il explique alors : « C’est là que tu vois que le football est complexe et ça tient à pas mal de choses. Dans a stratégie du club, si tu te mets à la place d’Antoine, c’est dur. Pour une des premières, tu es dans un club où tu es un ancien joueur, tu as les moyens, tu peux être champion et là on décide de t’enlever alors que tu es premier à la mi-saison ».

Impossible de louper Ancelotti pour le PSG ?

« C’est pour ça qu'il faut avoir une vision globale pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu’untel a raison ou l’autre a tort. Ça te permet de mieux comprendre. La vision d’Antoine, c’est dur et de l’autre côté, t’as la vision où tu te dis que tu as Ancelotti sur le marché, si on ne le prend pas maintenant, peut-être qu’on ne l’aura pas dans 6 mois, ensuite si on le prend peut-être que ça sera plus facile d’attirer les joueurs », a poursuivi Zoumana Camara.