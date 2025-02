OM : Imité par Longoria, Boudjellal adore ça !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mourad Boudjellal s’est reconnu samedi soir, quand il a vu Pablo Longoria perdre son calme jusqu’à lancer des accusations de corruption envers l’arbitrage français. L’ancien président du RC Toulon estime malgré tout que le président de l’OM a eu raison de faire cette sortie et de mettre la pression sur les arbitres.

Hormis à l’OM, Pablo Longoria a peu de soutien depuis samedi soir et son craquage après la défaite sur la pelouse d’Auxerre (3-0). Mais le président marseillais peut compter sur Mourad Boudjellal.

« Ça m'a fait penser à moi »

« Ce que j’ai pensé de la réaction de Longoria ? Ça m'a fait penser à moi, quelque part, parce que je le comprends. On est sous pression, lui d'autant plus à Marseille avec le contexte autour du club et en plus autour de cette saison. Il ne désespérait pas du titre et plus les espoirs sont grands, plus la déception laisse des traces. Et là, je crois qu'il a tout simplement pété un câble. Comme ça peut se passer pendant un match et comme ça se passera encore. J'ai vécu ça, c'est un coup de sang sur le moment, on perd tout contrôle et le lendemain, on regrette dès que la raison est revenue. On le voit sur les images, ce n'est plus lui. La pression est si grande que c'est normal que ce genre de choses arrive. Il cherche un responsable, là il était tout trouvé, c'était l'arbitre », a déclaré Mourad Boudjellal, dans un entretien accordé à La Provence.

« C'est une façon de mettre la pression aux arbitres sur les prochains matchs »

Pour l’ancien président du RC Toulon (2006-2020), Pablo Longoria a bien fait de mettre la pression sur le corps arbitral : « Je comprends toujours qu'il y ait un ras-le-bol envers les arbitres, parce que l'on est tous comme ça quand on supporte un club. Évidemment, ils ont le droit de faire des erreurs. Mais quand on est président, c'est encore pire qu'un supporter : on manque totalement d'objectivité. On est capable de dire que le ciel est vert parce qu'on est bloqué dans une vision qui est flouée par la déception, la frustration, la passion... et encore une fois, à l'OM plus que n'importe où ailleurs. Pour moi l'arbitrage à Auxerre, bon, chacun pense ce qu'il en veut mais si on dit que les erreurs s'équilibrent au fil d'une saison, à mon sens, les arbitres ont intérêt à être très bons avec l'OM jusqu'à la fin (rires). Je pense que Longoria a bien fait malgré tout parce que c'est une façon de mettre la pression aux arbitres sur les prochains matchs. »