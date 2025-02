OM - Longoria : Boudjellal annonce le verdict !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir crié à la corruption samedi, à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre, Pablo Longoria passe ce mercredi devant la commission de discipline de la LFP. Selon Mourad Boudjellal, qui avait écopé d’une suspension d’un an en tant que dirigeant, la sanction risque d’être très dure pour le président marseillais.

Des coups de gueule contre l’arbitrage, Mourad Boudjellal en a souvent poussé et il est donc bien placé pour comprendre Pablo Longoria. Auprès de La Provence, l’ancien président du RC Toulon (2006-2020) s’est exprimé sur la réaction du président de l’OM samedi à Auxerre (3-0) et la sanction qui sera rendue ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP.

« La sanction sera dure parce que c'est clair que la Ligue ne peut pas laisser ça »

« Je redoute la sanction dont il fera l’objet ? Oui, là il a été très violent. La sanction sera dure parce que c'est clair que la Ligue ne peut pas laisser ça à partir de moment où il est question de théorie du complot. Le syndicat des arbitres s'en est en plus mêlé, ils m'avaient attaqué aussi, je les connais bien et ce genre d'organisme gagne à chaque fois. Sa suspension, ça sera frustrant », a confié Mourad Boudjellal, qui avait écopé d’un an de suspension lorsqu'il était dirigeant.

« J'ai été suspendu un an, je garde un souvenir très étrange »

« Quand j'ai été suspendu un an, je garde un souvenir très étrange. J'étais au stade, mais à la mi-temps, j'allais faire pipi avec les supporters. Et là, au Vélodrome, il vaut mieux mener au score parce que sinon il faut se retenir jusqu'à la maison (rires). Après ça peut aussi fédérer les joueurs. On aime aussi ça à Marseille, s'unir dans une position de martyre, ça peut rendre plus fort. Regardez l'exemple de la main de Vata, ça soude un peu les gens de se serrer les coudes et de se sentir seul contre tous », a ajouté Mourad Boudjellal.