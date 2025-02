OM : Un «choc terrible», Longoria peut craindre le pire !

Axel Cornic

Les voix s’élèvent pour contester la sortie cinglante de Pablo Longoria, qui a violemment critiqué l’arbitrage français après la défaite surprenante de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (3-0). Cette fois, c’est l’Union Nationale des Arbitres de Football qui a publié un communiqué ce mercredi, pour s’attaquer au président marseillais.

C’est une journée importante pour Pablo Longoria. Après son craquage de samedi dernier, le président de l’OM va passer devant la commission de discipline de la LFP et donc connaître le verdict concernant sa suspension. A en croire les dernières indiscrétions sur le sujet elle pourrait aller de trois matchs à six mois, ce qui serait un énorme coup porté au club phocéen, après la suspension de Mehdi Benatia pour trois mois, également à cause de contestation arbitrale.

« Le choc est terrible chez nos arbitres professionnels, mais également chez nos arbitres amateurs »

Et à quelques heures de ce rendez-vous crucial, c’est l’UNAF qui a décidé d’apporter son soutien à Jérémy Stinat après les propos de Longoria. « Les déclarations du Président de l’Olympique de Marseille résonnent encore dans toutes les têtes des arbitres du plus haut au plus bas niveau de nos compétitions. Le choc est terrible chez nos arbitres professionnels, mais également chez nos arbitres amateurs » peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi.

« Il faut combattre avec force et détermination la violence dont sont victimes de trop nombreux arbitres »

« Notre UNAF tient à renouveler tout son soutien à Jérémy Stinat et condamne fermement toutes les exactions ou autre incidents dont lui et sa famille dont hélas l’objet » a poursuivi l’Union Nationale des Arbitres de Football. « Elle témoigne également sa solidarité à la démarche entreprise par l’ensemble des arbitres du secteur professionnel de poursuivre en justice le Président de l’Olympique de Marseille pour diffamation (…) Il faut des actes de soutien lesquels passent par des sanctions dissuasives pour combattre avec force et détermination la violence dont sont victimes de trop nombreux arbitres ».