Vente OM : Les explications après la bombe de France 98 !

Ce mardi, au micro de RMC, Emmanuel Petit a évoqué l'arrivé d'un nouvel actionnaire du côté de l'OM. De quoi relancer un peu plus le feuilleton autour de la vente du club phocéen. Mais qu'en est-il exactement de ce nouvel actionnaire ? Ayant déjà annoncé cela par le passé, Thibaud Vézirian est revenu sur ce qu'il avait pu révéler à ce propos.

Cela fait maintenant plusieurs années que le feuilleton de la vente de l'OM fait parler. Officiellement, aujourd'hui, Frank McCourt est toujours le propriétaire du club phocéen. Mais en coulisses, ça bougerait visiblement. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Emmanuel Petit. En effet, sur RMC, le champion du monde 98 a balancé en direct : « Il y a eu il me semble un nouvel actionnaire qui est arrivé en fin de saison dernière, je crois… ».

« L'OM est passé publiquement d’un « associé unique » à un « pacte d’associés » »

L'annonce d'Emmanuel Petit va d'ailleurs dans le sens des informations de Thibaud Vézirian concernant la vente de l'OM. Et via Entrevue, le journaliste a rebondi sur les propos du champion du monde 98, expliquant alors à propos de ce nouvel actionnaire : « 5 ans d’enquête, 4 années de révélations claires et précises. Des informations parfois difficiles à lire et à décrypter pour les supporters de football lambdas, peu habitués à entendre parler de foot-business. Mais ce mardi, sur RMC, même le plateau de consultants et journalistes a semblé découvrir l’information relayée par Emmanuel Petit, avec un an de retard. En effet, depuis 2024, comme déjà analysé en détails, l’Olympique de Marseille est passé publiquement d’un « associé unique » à un « pacte d’associés », dont le nom des associés n’est pas dévoilé publiquement ».

« Désormais, ils sont plusieurs à posséder l’OM »

« L’entité OM LLC (basée dans le Delaware) était jusque là « associé unique » et détenait les parts de McCourt Europe, propriétaire du club. Désormais, ils sont plusieurs à posséder l’OM. Et il est écrit qu’ils peuvent révoquer Frank McCourt. Dans la suite de mon enquête, j’ai découvert et révélé qu’un proche de Frank McCourt, l’Américain Mark Walter, était celui derrière les multiples augmentations de capital depuis un an. Celles-ci sont réalisées via la plate-forme d’investissements McCourt Partners et se comptent en dizaines de millions d’euros », a ensuite poursuivi Thibaud Vézirian.