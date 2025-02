«Ils sont 111», l'OM visé par une plainte XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion de la rencontre entre Auxerre et l'OM, Pablo Longoria a vu rouge. Le président olympien a été jusqu'à parler de corruption en ce qui concerne l'arbitrage, avant de se rétracter. Il n'empêche que la contre-attaque des arbitres se prépare. A 111, ils s'apprêteraient ainsi à porter plainte contre l'OM.

En colère après la rencontre entre Auxerre et l'OM, Pablo Longoria avait crié à la corruption à cause de l'arbitrage. Des propos très forts de la part du président olympien, qui avait ensuite fait son mea culpa. « Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette », faisait savoir Longoria.

« Une plainte collective »

Malgré ce rétropédalage, Pablo Longoria et l'OM se sont attirés les foudres des arbitres français. Une plainte s'apprête notamment à être déposée. Et à ce sujet, Olivier Lamarre, porte-parole du syndicat des arbitres du football d'élite, a expliqué pour La Provence : « Où en est le dépôt des plaintes des arbitres ? Ce n'est pas encore finalisé, mais ce sera une plainte collective ».

« 100% des arbitres »

« Tous les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, centraux et assistants, se sont sentis diffamés par ces accusations de corruption et vont porter plainte. Ils sont 111 au total, c'est 100% des arbitres », a poursuivi Olivier Lamarre.