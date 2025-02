OM : Pogba «très intéressé», sa signature est réclamée !

Axel Cornic

Alors que sa suspension a été réduite de quatre ans à 18 mois, Paul Pogba n’a toujours pas trouvé de nouveau club pour relancer une carrière à l’arrêt depuis bien trop longtemps. A l’Olympique de Marseille on a rêve du très gros coup cet hiver, mais en Angleterre certains le voient plutôt retrouver son ancien club de Manchester United, en très mauvaise posture en Premier League.

A 31 ans, Paul Pogba n’a pas du tout terminé sa carrière. Après la victoire dans son affaire de dopage, le milieu de terrain a bien l’intention de reprendre sa carrière et peut-être même retrouver l’équipe de France en vue de la prochaine Coupe du monde. Son nom a d’ailleurs beaucoup circulé cet hiver, notamment du côté de l’OM, qui n’a toutefois pas tenté le pari.

D’autres pistes ont été évoquées et pour Dwight Yorke, Paul Pogba serait une cible de choix pour Manchester United. « Je donnerais sans hésiter une troisième chance à Paul Pogba, vu ce que United a actuellement à sa disposition et ce que nous savons qu'il est capable de produire. United a connu des difficultés et Pogba est un très bon joueur » a expliqué dans Tuttosport l’ancien attaquant du club mancunien, qui est dans une situation extrêmement délicate avec une 15e place de Premier League.

« Même s’il a 31 ans, je pense qu’il est bien meilleur que ce que nous avons actuellement. Et si vous pouvez obtenir gratuitement un joueur qui est bien meilleur que tous nos joueurs au milieu de terrain, alors il faut le faire » a poursuivi Yorke, qui a porté le maillot de Manchester United entre 1998 et 2002. « À deux mois de la fin de la saison, je dirais : Donnez-lui un contrat et voyons ce qu’il peut faire. Il aura au moins le temps de prouver sa valeur. Je suis sûr que Pogba serait très intéressé, mais peut-être qu'il voudrait un accord à long terme ».