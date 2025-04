Guerre avec le PSG : Incroyable, Mbappé lance «une double offensive» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plusieurs mois après avoir quitté le PSG, Kylian Mbappé réclame encore et toujours ses 55M€. Alors que le club de la capitale refuse de payer, l'attaquant du Real Madrid a décidé de contre-attaquer. Ce jeudi, ses avocats ont organisé une conférence de presse pour tout déballer. Le début d'une «double offensive» du clan Mbappé ?

Réclamant 55M€ de salaires et primes impayés, Kylian Mbappé est entré en guerre avec le PSG. Celle-ci a pris une autre tournure ce jeudi. En effet, les avocats de l'international français ont pris la parole pour annoncer la tournure que va prendre le dossier. Et le conflit entre le PSG et Mbappé risque de s'intensifier.

Une guerre judiciaire...

Avocat associé chez WM LAW, Erwann Mingam a réagi à l'offensive lancée par Kylian Mbappé et ses avocats contre le PSG. « C’est une double offensive. La première est d’ordre judiciaire. Après un an de dialogues et tentatives de médiation stériles, via les instances du football, le clan Mbappé déterre la hache de guerre. Il passe à la vitesse supérieure, avec une série de mesures pluridisciplinaires et coordonnées », a-t-il lâché pour Ouest France.

... et médiatique !

Et pour ce qui est de la deuxième offensive de Kylian Mbappé, Erwann Mingam a expliqué : « La seconde offensive est médiatique, avec cette convocation de la presse autour de quatre avocats ténors, chacun éminent dans sa spécialité. Leur détermination apparaît extrêmement claire. Une guerre de communication s'est enclenchée ? Absolument, comme une guerre de positions, à coups de communiqués, où chacun se victimise et accuse l’autre de diffamation et de communication hostile, avec une surenchère de vocabulaire. C’est le jeu ».