Messi - Neymar : L’annonce mercato qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone n'a plus vu Neymar et Lionel Messi combiner depuis l'été 2017 et le départ du Brésilien pour le PSG. Néanmoins, alors que les deux anciennes stars sont en fin de contrat à l'Inter Miami et Santos en 2025, des retrouvailles au Barça se dessineraient en coulisses.

Un retour au bercail quatre ans après son départ pour le PSG ? C'est la folle rumeur de ces dernières heures. Le journaliste Alex Candal affirme que Lionel Messi souhaite revenir au FC Barcelone afin de fouler la pelouse du nouveau Camp Nou qui est en plein rénovation. « Je ne peux pas prendre ma retraite du football sans avoir joué au nouveau Camp Nou ».

Un retour de Messi au FC Barcelone ?

Voici le discours que tiendrait Lionel Messi en coulisses selon Alex Candal qui a justifié sa rumeur en rappelant à tout le monde qu'il avait annoncé son arrivée à l'Inter Miami en 2023, où son contrat arrivera à expiration le 31 décembre 2025. « Qui a été le premier à dire que Leo Messi rejoignait l'Inter Miami ? Moi... ou pas ? Et maintenant, je vous le dis : Il revient à Barcelone ». Mais ce ne serait pas tout.

Neymar prêt à revenir lui aussi ?

Le comité directeur du FC Barcelone travaillerait d'ores et déjà sur le retour de Lionel Messi. Si l'on se fie aux informations de SPORT, Neymar aimerait lui aussi se joindre à la fête. En fin de contrat à Santos au terme de la saison, le Brésilien verrait d'un très bon oeil une telle éventualité. Des retrouvailles au FC Barcelone pour Messi et Neymar ?