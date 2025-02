Neymar : Surprise, un coup à la Messi est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parti d'Al-Hilal en janvier dernier, Neymar a décidé de retourner aux sources et de rejoindre le Santos FC, club qui l'a vu naître et où il a démarré sa carrière professionnelle avant de venir en Europe. Le Brésilien, désormais âgé de 33 ans, connaît un léger regain d'énergie, et il a inscrit dimanche un joli but pour valider la victoire de son équipe (3-0). Son entraîneur a lui a envoyé un message fort, lui souhaitant de marcher sur les traces de Lionel Messi avec le Brésil.

Après avoir subi des blessures à répétition, Neymar retrouve peu à peu la forme. Le Brésilien semble vouloir continuer encore sa carrière pour aller jusqu'à la Coupe du monde 2026, qui sera sa dernière. L'ancien attaquant du PSG doit d'abord faire ses preuves à nouveau pour espérer avoir une chance. Et à Santos, on croit beaucoup en lui.

Neymar est de retour ?

Après avoir rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite en 2023, Neymar a connu de nombreuses galères, et il n'a pu disputer que sept rencontres là-bas. Comme il n'avait plus vraiment sa place, il a fini par rejoindre le Santos FC, ravi d'accueillir sa star locale. Il a déjà disputé six matches et a inscrit deux buts. « Neymar est un génie du football. Mais c'est une personne très humble. Pour ceux qui ne le connaissent pas, comme moi, la relation avec lui est facile. Il veut gagner et être compétitif. Neymar a voulu venir jouer ici avec nous, nous devons tout faire pour qu'il soit heureux et qu'il trouve son bonheur en jouant au football, en surmontant les difficultés de ces deux dernières années. Et pour que cette cause devienne celle du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. C'est ce qu'il a en tête » déclare Pedro Caixinha, l'entraîneur de Santos, qui a de grands projets avec son joueur, dans des propos rapportés par L'Equipe.

Neymar va faire comme Messi ?

L'année prochaine, Neymar espère pouvoir disputer ce qui devrait être sa dernière grande compétition internationale avec le Brésil. L'ancien joueur du FC Barcelone a vu son nouvel entraîneur le souhaiter un avenir à la Lionel Messi. « Je me souviens de ce que l'Argentine a fait avec Messi. Ils ont créé une cause pour Messi. Pour qu'ils deviennent champions. Pour que Messi devienne champion du monde. Je pense que tout le Brésil devrait faire la même chose. Notre responsabilité quotidienne est de l'aider à grandir et à avoir confiance en lui. S'il trouve tout cela avec Santos, il le trouvera sûrement avec l'équipe nationale du Brésil. S'il le trouve ici et avec le Brésil, je dirais que les choses peuvent arriver » poursuit Pedro Caixinha.