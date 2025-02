Conspué, Neymar humilie un stade entier !

La rédaction

Neymar (33 ans) brille de nouveau dans le championnat brésilien. Après un retour émouvant dans son club de cœur, Santos, le Brésilien s'illustre encore. Sifflé et hué par ses adversaires, Neymar a répondu aux tribunes en réalisant un corner rentrant, puis en provoquant les supporters de l'Inter de Limeira.

Après un petit temps d'adaptation, histoire de retrouver ses marques, Neymar commence enfin à retrouver son niveau. Arrivé cet hiver à Santos pour six mois, l'ancien attaquant du PSG a eu besoin de trois matchs avant de trouver le chemin des filets et d'inscrire son premier but sur penalty face à Água Santa.

UGASUAGSDUASGDUAGSUDGA O NEYMAR METEU UM GOL OLÍMPICO! O ADM TÁ COMPLETAMENTE MALUCO! NÃO É POSSÍVEL! KKKKKKKKKKKKKK #Paulistão2025 pic.twitter.com/8S3vby2Npk — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

L'humiliation de Neymar

Santos affrontait l'Inter de Limeira ce dimanche, et Neymar s'est encore illustré. Sifflé par le public adverse avant de tirer un corner, le Brésilien les a provoqués en faisant signe qu'ils devaient le siffler plus fort. Une provocation qui s'est suivie d'un corner tiré directement qui a fini en poteau rentrant. Ney ne s'est pas arrêté là puisqu'il a de nouveau chambré les tribunes en s’asseyant sur un panneau publicitaire et en fixant les supporters adverses.

Neymar est de retour

Neymar a décidément tout fait face à l'Inter de Limeira. L'ancienne star du FC Barcelone a été impliquée sur les trois buts de son équipe. Santos s'est imposé 3-0 grâce à un but de Neymar (le corner rentrant) ainsi qu'à deux passes décisives. Le Brésilien porte son compteur à deux buts et trois passes décisives depuis son retour au club.