Real Madrid : «Je suis vraiment ici», ce joueur de l'OM hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il devra attendre la saison prochaine pour la disputer sous les couleurs de l’OM, Amar Dedic compte déjà 19 apparitions en Ligue des champions avec son ancien club, le RB Salzbourg. Cette saison, il a notamment eu l’occasion de jouer contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu, un moment inoubliable pour l’international bosnien.

Le 22 janvier dernier, quelques jours avant son transfert à l’OM, Amar Dedic était en déplacement sur la pelouse du Real Madrid avec le RB Salzbourg en Ligue des champions (5-1). Un match dont le joueur âgé de 22 ans se souviendra longtemps, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Free Foot.

« Celui contre le Real Madrid est vraiment spécial »

« Comme sentiment, c’est quelque chose de grand, parce que tu es jeune, tu as toujours rêvé de jouer dans ces compétitions, ces matchs, surtout ce match contre le Real Madrid. Celui-ci était vraiment quelque chose que j’ai mis au-dessus de tout. Celui-ci et mon premier match en Ligue des champions et avec l’équipe nationale. Celui contre le Real Madrid est vraiment spécial », a déclaré Amar Dedic.

« Oh mon Dieu, je suis vraiment ici ! »

« Je me suis dit quelque chose comme : “oh mon Dieu, je suis vraiment ici !” Quand je faisais mon échauffement, je voyais le stade, je me disais, “oh mon Dieu je suis vraiment là, je joue contre ce club, dans ce stade” », a ajouté Amar Dedic, qui attend désormais de disputer la Ligue des champions avec l’OM. « Bien sûr. Je ne peux pas imaginer ce que serait la Ligue des champions ici au Vélodrome. »