Stupeur au PSG, l’invitation que personne n’a vu venir…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De la boutique de maillots du PSG à un affrontement contre le club parisien en demi-finale de Coupe de France avec un club de Ligue 2, Yacine Bammou va vivre une soirée spéciale à Lille ce mardi. L’attaquant de l’USL Dunkerque s’est exprimé au Parisien en évoquant au passage une éventuelle reconversion d’après-carrière au Paris Saint-Germain…

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain jouera une place en finale de Coupe de France à Lille contre la belle surprise de l’USL Dunkerque, tombeur de l’AJ Auxerre, du LOSC et du Stade Brestois notamment. Et de surprenantes retrouvailles vont avoir lieu au stade Pierre Mauroy entre le PSG et Yacine Bammou, ancien salarié du club de la capitale où il gérait notamment les stocks de la boutique du Parc des princes.

«Jouer avec le PSG, ça aurait été quelque chose de magnifique»

Passé par le FC Nantes, au SM Caen et l’AC Ajaccio notamment avec des aventures en Turquie et en Chine, Yacine Bammou s’est installé dans le nord de la France l’été dernier et rêve de temps en temps d’un retour au PSG en tant que joueur. Quand bien même cela relève de l’utopie aux yeux du natif de Paris passé par le Paris UC, l'ACBB et Issy-Les-Moulineaux notamment chez les jeunes en région parisienne. « Jouer avec le PSG, ça aurait été quelque chose de magnifique mais je ne pense pas que ça soit possible, on va être réaliste. Je commence à prendre de l’âge dans le foot ».

«Parfois, j’ai des pensées comme ça, pourquoi pas revenir dans le club»

Cependant, une hypothétique mission au sein du staff technique du PSG n’est pas une option à écarter visiblement au vu de ses propos accordés au Parisien. « Parfois, j’ai des pensées comme ça, pourquoi pas revenir dans le club ». Le message est passé, reste à savoir si cette candidature sera retenue par les décideurs du Paris Saint-Germain.