OM - Rabiot : Le soutien surprise venu d’un Parisien !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé libre à l’OM en début de saison. S’il avait pu se montrer critique à l’égard de l’international français, Jérôme Rothen, ancien joueur du club parisien, a réalisé son mea culpa ce vendredi dans son émission, saluant la fraîcheur et la personnalité du milieu de terrain.

Arrivant libre à l’OM au début de la saison, Adrien Rabiot n’a pas échappé aux critiques, lui le joueur formé au PSG. La réception du Parc des Princes le mois dernier fut d’ailleurs houleuse pour l’international français, qui s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi, totalisant six réalisations en 23 matches de Ligue 1. Parfois dur à l’égard d’Adrien Rabiot, Jérôme Rothen, ancien du PSG, a fait son mea culpa.

« En toute objectivité, essayant de ne pas pencher comme un Parisien, c'est rafraîchissant »

« Je n'ai pas compris son choix donc j'ai été critique. Après, en toute objectivité, essayant d'être le plus neutre possible, et de ne pas pencher comme un Parisien, franchement c'est rafraîchissant. Il est atypique. C'est quelqu'un qui va au bout de ses contrats. Il a envie, c'est un choix dans une carrière de respecter son contrat. Certains vont te dire qu'il joue avec l'oseille des clubs. Il donne, il respecte ses contrats. C'est la première chose, confie Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. C'est un joueur international, un joueur qui a une renommée. Ce n'est pas n'importe quel joueur, on est d'accord. Même si je trouve que depuis le début de saison il n'est pas forcément dans sa meilleure période comme il le dit. Déjà en termes de positionnement, parce qu'il ne joue pas forcément à son poste, il joue bien plus offensif. Ça ne l'empêche pas de marquer quelques buts ou de faire quelques passes décisives. J’attendais plus cette année sur le terrain, mais ça va peut-être arriver. Il y a des saisons, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas forcément ».

« Je crois que le football a besoin aussi d'avoir ce genre de personnalité »

« Pour parler plus de ses choix, de sa façon de réagir, je pense qu'il ne calcule pas et ça, j'aime bien, poursuit le consultant de RMC. Oui il fait parler, c'est quelqu'un qui est clivant. Tu aimes ou tu n'aimes pas, il n'y a pas de juste milieu avec Adrien Rabiot. Je crois que le football a besoin aussi d'avoir ce genre de personnalité. Sinon, on arrive dans un foot aseptisé qu'adore Jean-Michel Larqué depuis quelques années. »

Et de conclure : « Mon j'aime bien (Emiliano) Martinez, le gardien d'Aston Villa. Il dégage une certaine arrogance, il y a de second degré, du chambrage et pour moi c'est le football. Adrien Rabiot, c'est dans un autre style mais des fois il est aussi piquant. Il peut être arrogant, mais c'est une façade parce que j'imagine que c'est un bon mec. Tu le vois, il est assez fidèle avec ses amis. Je ne le connais pas plus que ça, j'observe. J'espère qu'il y en aura d'autres encore parce que si les joueurs se ressemblent tous en termes de personnalité, en termes de choix de carrière aussi, on s'embêterait à faire des émissions tous les jours. »