After Foot : Riolo annonce la date de son départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des années, Daniel Riolo est l'une des grandes références en termes de journalisme sportif sur les ondes de RMC Sport. L'éditorialiste est invité à s'exprimer sur l'actualité footballistique en France et en Europe toutes les semaines et il n'est pas encore prêt à céder sa place. Pourtant il a évoqué une date concernant son départ, lui qui est présent dans l'After Foot depuis les débuts en 2006.

Journaliste, chroniqueur et blogueur, Daniel Riolo a déjà laissé une empreinte indélébile dans le football en étant l'une des voix les plus populaires de RMC. Réputé pour son goût pour la controverse, il n'hésite pas à exprimer son avis et à alimenter les débats avec les autres consultants, parfois jusqu'à créer quelques polémiques. A 54 ans, il lui reste a priori de longues années devant lui pour continuer à parler football en direct à la radio. Mais visiblement, il a déjà des idées concernant son départ.

Riolo annonce son départ

Dans l'After Foot, la parole est parfois laissée aux auditeurs et l'un d'entre eux évoquait la possibilité de voir Daniel Riolo se faire remplacer par Kevin Diaz, un ancien joueur qui intervient régulièrement en tant que consultant également. « S'il peut attendre juste un peu, moi je n'en ai plus pour très longtemps. A peine 5 ans » confie alors l'éditorialiste concernant ses chances de le voir encore s'exprimer sur les ondes de RMC.

Riolo prêt pour de nouveaux projets

Jamais avare lorsqu'il s'agit de distribuer des tacles selon sa façon de penser, Daniel Riolo a déjà confié il y a quelques semaines qu'il a pour projet de quitter Paris. Toutefois, de nouveaux projets qui semblent l'animer prennent vie chez RMC puisqu'il a teasé une idée pour la prochaine saison de l'After à l'annonce de l'exportation de l'émission vers la télévision. « Sans parler de nos projets pour la saison prochaine. J'espère placer mon idée. J'ai une magnifique idée » dit-il.