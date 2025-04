Surprise à l’OM, le gros coup signé De Zerbi

La rédaction

Repositionné par Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot brille dans un rôle plus offensif à l’OM. Le milieu tricolore s’épanouit derrière l’attaquant, un choix tactique qui porte ses fruits avec 7 buts cette saison. Confiant, il salue les décisions de son coach et entend poursuivre sur cette lancée, dès samedi face à Monaco, pour confirmer son nouveau statut.

Adrien Rabiot est arrivé à l’OM en septembre dernier, à la surprise générale. Libre de tout contrat après cinq saisons passées à la Juventus, l’ancien milieu parisien a rejoint l’OM de Roberto De Zerbi. Le coach italien utilise d’ailleurs Rabiot dans un rôle beaucoup plus offensif, en le positionnant derrière l’attaquant. Un poste sur lequel le milieu de terrain s’est exprimé en conférence de presse.

«Ça me convient, je me sens bien»

«Ce poste, je pense que vous avez pu constater que ça se passait bien ! Au départ, ce n’était pas prévu, je devais jouer dans les deux milieux un peu plus bas. Il a testé des choses. Il a essayé à droite, il a essayé à gauche, et il a vu que ça se passait bien. Il voulait sans doute avoir un joueur capable de défendre très haut en allant presser. Il peut compter sur moi et ça me convient, je me sens bien. J’ai aussi pu marquer plus de buts que lors de mes dernières saisons. On finira comme ça, je pense, et je me sens très bien. En équipe de France, c’est différent, on a aussi d’autres joueurs. Mais dans les deux cas, j’essaie de m’adapter. Les qualités de football et de compréhension font le reste», explique Adrien Rabiot à propos de son rôle à l’OM.

Rabiot décisif à l’OM

Un repositionnement qui lui va à merveille. Adrien Rabiot marque beaucoup à l’OM et cumule déjà 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues sous les ordres de Roberto De Zerbi. Auteur d’un superbe but face à Toulouse, le milieu tricolore tentera de réitérer cette performance face à l’AS Monaco ce samedi.