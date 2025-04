Daniel Riolo lâche RMC pour un joli chèque

Pierrick Levallet

Grand amateur de poker, Daniel Riolo a lâché temporairement RMC pour participer à la Sanremo Poker Cup en Italie jeudi dernier. Et le chroniqueur de l’After Foot a remporté le tournoi. Le compagnon de Géraldine Maillet, qui avait fait le déplacement pour le soutenir, est donc rentré en France avec un joli chèque en poche.

«C’est pas beau ça ? 1200 balles»

« Jeudi soir, pendant que vous faisiez votre magnifique émission au Cameroun, je gagnais un tournoi de poker. C’est pas beau ça ? 1200 balles. C’est petit gain, mais c’est le gain du tournoi ! Le plaisir ! Parce que 1200 balles, voilà quoi. (...) Moi c’est pas tant l’argent, car dans le monde du poker c’est un petit gain, mais je suis très content de ça » a notamment lancé Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur RMC.

«Je peux passer une soirée sympa»

« J’aime bien le principe des tournois, mais ça peut être très long. C’est plus pratique en cash game, où tu t’arrêtes quand tu veux. Quand on m’invite en cercle, je peux passer une soirée sympa » avait-il confié en 2013. Face à un field de 43 joueurs, Daniel Riolo a su se montrer manipulateur pour se hisser jusqu’à la table finale et l’emporter en Italie.