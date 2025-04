«Il m’a volé» : Gourcuff accusé à cause du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison 2008-2009 de Yoann Gourcuff reste évidemment dans les annales du football français. Le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux avait été brillant au point d'être élu meilleur joueur de la saison et de récupérer le trophée du plus beau but grâce à son chef d'œuvre contre le PSG. 15 ans plus tard, Morgan Amalfitano n'a toutefois pas digéré et estime que la récompense lui a été volée.

En 2009, Yoann Gourcuff marche sur l'eau avec les Girondins de Bordeaux et obtient logiquement le trophée de meilleur joueur de la saison. Mais également celui du plus beau but grâce à son chef d'œuvre entré dans la légende lors de la magnifique victoire contre le PSG (4-0). Avec 47% des voix, il avait notamment devance Morgan Amalfitano (FC Lorient), qui n'a visiblement pas totalement digéré cet échec.

Morgan Amalfitano crie au vol !

« C’est ma première saison et nous étions en milieu de tableau. Je me fondais dans l’équipe, je m’étais imposé, j’étais en confiance, et il me semble que je jouais au poste dans lequel j’étais venu. Je ne me suis pas trop posé de question », confie-t-il sur le site officiel du FC Lorient avant de poursuivre.

«Yoann Gourcuff me ‘vole’ le plus beau but de la saison 2008-2009»

« J’ai tenté et ça a fonctionné. Je n’étais pas un neuf ni un buteur, je ne marquais pas 15 buts par saison mais de temps en temps j’avais quelques inspirations pas trop mal dont celle-là. Ce but reste gravé car il est superbe. Yoann Gourcuff me ‘vole’ le plus beau but de la saison 2008-2009 grâce au sien face au Paris SG avec Bordeaux… Il l’avait bien mérité aussi », ajoute Morgan Amalfitano.