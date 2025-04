Antoine Dupont en plein calvaire, il annonce sa nouvelle étape !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont se prépare désormais à un challenge pour sa rééducation dans les mois à venir. Et un préparateur physique, ancien rugbyman professionnel, détaille les différentes étapes que Dupont devra vivre pour son retour sur les terrains.

Lors de la première période du choc opposant l'Irlande au XV de France le 8 mars dernier, en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont avait été contraint d'abandonner ses coéquipiers sur blessure. Le verdict médical est tombé 24h plus tard : le capitaine des Bleus souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et sera donc absent pour environ 9 mois. Dupont a récemment été opéré avec succès, mais la star du XV de France et du Stade Toulousain doit désormais se pencher sur sa rééducation qui s'annonce longue et périlleuse. Un nouveau défi.

La première étape de Dupont pour son retour

Interrogé par le Midi Olympique, Laurent Arbo, ancien rugbyman professionnel et aujourd’hui préparateur physique, évoque cette nouvelle étape qui se présente à Antoine Dupont avec les premiers exercices nécessaires pour ne pas perdre de puissance : « On y va doucement mais l’objectif est de réveiller petit à petit tout ce qui entoure le genou et permet l’extension et la flexion. On utilise par exemple l’électrostimulation. Ensuite, pour ce qui est de la contraction des muscles, il est important de ne pas la perdre donc on travaille aussi sur les neurotransmetteurs, pour que le cerveau comprenne qu’il faut faire bouger cette zone et ne pas la laisser sans mouvement pendant trop longtemps », explique-t-il.

« Ce sera une belle avancée »

« Si tout se passe bien, cela facilite les mois qui suivent. Ce sera une belle avancée avant le passage au renforcement de la jambe droite. Il en faut toujours car dès qu’une jambe d’un sportif professionnel est immobilisée pendant un petit peu de temps, ça perd en volume et en force. C’est tout à fait normal », poursuit Laurent Arbo. Antoine Dupont est donc fixé sur son programme pour les semaines à venir...