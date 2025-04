Adil Rami : Sa nouvelle relation à la télé, il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, Adil Rami est omniprésent sur la toile. Que ce soit en raison de ses lives Twitch, de sa participation à la Kings League en tant que président du Wolf Pack FC ou encore de ses prestations scéniques sur Danse avec les stars, émission de TF1 durant laquelle une certaine proximité avec Ana Riera a été soulignée. Mais pas « d’embrouille » selon Rami.

Vendredi dernier, Adil Rami a vécu un moment de stress intense. Et pour cause, figure de proue de la nouvelle saison de Danse avec les stars à l’instar du médaillé olympique Florent Manaudou, le champion du monde 2018 a dû passer par le déterminant face à face avec Eve Gilles et Manaudou.

«Il pleure tout le temps»

Finalement, c’est la Miss France 2024 qui a pris la porte lors d’un prime où Adil Rami n’était pas à son aise. En effet, lors des répétitions de sa rumba dansée sur les Yeux de la Mama de Kendji Girac, l’ancien défenseur de l’OM ne se sentait pas à son avantage comme sa partenaire de danse Ana Riera le révélait au Parisien la semaine dernière.

« Il avait peur de ne pas finir sa danse, de se laisser emporter par ses émotions. Il assume totalement son côté hypersensible, d’ailleurs, il pleure tout le temps. Après ça ne lui plaît pas forcément d’être dans cet état-là parce qu’il préfère faire rire, c’est un peu un masque. Je pense qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il soit aussi bon dans l’interprétation d’émotions profondes, et qu’il lâche prise, parce que c’est quelqu’un qui aime beaucoup contrôler quand même ».

«Avec Ana, ça se passe très très bien, surtout moi, je m’embrouille pas»

Et alors que des rumeurs circulent dans la presse concernant une complicité vacillante dans sa relation avec Ana Riera, comme quoi l’entente ne serait pas au beau fixe, Adil Rami a pesté lors d’un live sur sa chaîne Twitch. « Il ne faut pas écouter ce qui se dit dans les médias. Ils disent que de la mer**. Ils disent qu’Ana et moi on s’entend pas, par exemple. Avec Ana, ça se passe très très bien, surtout moi, je m’embrouille pas. Je m’embrouille jamais, c’est elle la boss, c’est elle qui doit m'apprendre et qui doit me diriger et moi je respecte ».