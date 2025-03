Adil Rami annonce le nouvel Eden Hazard au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Phénomène du côté du LOSC, Eden Hazard a ensuite marqué l’histoire de la Premier League avec Chelsea au cours de la dernière décennie. Le Belge a impressionné ses anciens coéquipiers, dont Adil Rami. Sur Twitch, l’ancien défenseur s’est délecté des performances de Désiré Doué, affirmant que le crack du PSG lui rappelait son ancien coéquipier à Lille.

Le PSG s’est régalé ce samedi. Opposés à l’ASSE en championnat, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Stéphanois luttant toujours pour leur survie dans l’élite (1-6). Grâce notamment à une deuxième période parfaite, les hommes de Luis Enrique ont largement dominé les débats, avec notamment un doublé de Désiré Doué, qui a inscrit un but sublime après un slalom entre les défenseurs adverses.

Désiré Doué impressionne Adil Rami

Le néo international Français a été impressionnant. Auteur de son premier doublé avec le PSG, l’ancien prodige du Stade Rennais confirme sa montée en puissance. Le grand public commence petit à petit à constater l’immense potentiel du numéro 14, qui à seulement 19 ans, rend dingue Adil Rami. Sur sa chaîne Twitch, l’ancien défenseur a comparé Désiré Doué à son ancien coéquipier Eden Hazard. Pour rappel, la légende belge a côtoyé le champion du monde 2018 à Lille entre 2007 et 2011.

« La dernière fois que j’ai vu ça dans une équipe, c’est Eden Hazard »

« Il est tellement facile lui. Ce petit, je vous le promets, c’est quelque chose. J’ai rarement vu ça, a d’abord lâché Adil Rami, sous le charme de Désiré Doué. La dernière fois que j’ai vu ça dans une équipe, c’est Eden Hazard. Il est épuré, efficace, c’est clair et concis dans son jeu. Et dès qu’il arrive en un contre un, je me dis le pauvre défenseur. C’est simple, il casse les appuis. C’est sur lui que le PSG doit mettre le paquet pour le garder le plus longtemps possible. Lui il faut le protéger. Lui, João Neves, Vitinha, Kvaratskhelia, oh lalalala », a-t-il conclu.