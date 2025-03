200M€ : La rumeur folle qui peut chambouler le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’ayant toujours pas prolongé avec le PSG, Luis Campos travaille pourtant déjà sur le prochain mercato estival du club parisien. Si Nasser Al-Khelaïfi a affirmé sa volonté de poursuivre l’aventure avec le Portugais, ce dernier aurait reçu une énorme proposition à hauteur de 200M€ de la part de l’Arabie Saoudite.

Au début du mois de février, le PSG officialisait les prolongations de plusieurs cadres de son effectif. Luis Enrique (jusqu’en 2027), Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029) et Nuno Mendes (2029) s’engageaient ainsi dans la durée au sein du club de la capitale. En revanche, le conseiller sportif Luis Campos, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain, n’a pas signé de nouveau contrat.

Le PSG veut prolonger Luis Campos

Pourtant, en interne, la position du PSG est claire : le club parisien, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, souhaite que Luis Campos s’engage dans la durée à Paris. « Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très heureux de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n'ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur », déclarait notamment le président du PSG à Canal + il y a plusieurs semaines.

L’Arabie Saoudite lui propose un pont d’or

Mais voilà, Luis Campos disposerait d’une grosse offre à l’étranger. Comme le rapporte RMC Sport, l’hiver dernier, le nom du Portugais a été associé à l’Arabie Saoudite, qui lui proposerait un énorme contrat de 200M€ sur dix ans. Reste désormais à savoir quelle sera la position du conseiller sportif du PSG, alors qu’aucun accord n’a été trouvé avec Paris...