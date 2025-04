Daniel Riolo sur France 2, tout est annulé !

Pierrick Levallet

Jeudi dernier, France 2 a diffusé son Complément d’enquête sur Nasser Al-Khelaïfi. Daniel Riolo devait notamment apparaître dans l’émission pour témoigner au sujet du président du PSG. Mais finalement, le chroniqueur de l’After Foot sur RMC a été coupé au montage. Et le compagnon de Géraldine Maillet comprend totalement cette initiative.

France 2 a fait des révélations explosives sur Nasser Al-Khelaïfi jeudi dernier. Le Complément d’enquête sur le président du PSG a été diffusé, et Daniel Riolo devait notamment y figurer. Mais finalement, la chaîne a décidé de couper le chroniqueur de l’After Foot sur RMC au montage. Un choix qu’il comprend parfaitement, et qu’il a bien fait savoir à l’antenne.

«Pourtant ce que je disais était franchement assez lourd»

« Il y a des choix éditoriaux, moi face à Véronique Rabiot, samedi trois jours avant la diffusion, ton collègue est venu faire une interview de moi, entière, 20 minutes, qui devait passer dans la rubrique des fauteuils rouges. J’ai été coupé à 100 %, je vais chialer ? Pourtant ce que je disais était franchement assez lourd. (...) C’est leur choix éditorial, quand t’acceptes de parler à un journaliste dans une enquête, tu acceptes de te faire couper, c’est la base » a d’abord expliqué Daniel Riolo sur l’After Foot.

«Ils ont fait des choix éditoriaux»

« C’est leur émission, ils font leur truc. En plus Bernard Caiazzo, je l’ai dit dans des livres et il le sait, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup on s’est beaucoup vu à une époque, là je lui dis et je lui dirai s’il est en face de moi, t’as pas à venir chouiner comme ça Bernard ! Ils ont fait des choix éditoriaux et tout le monde sait en plus que t’es un grand pote de Nasser avec qui t’as mangé et compagnie, donc ton témoignage... » a-t-il ensuite ajouté. Visiblement, Daniel Riolo n'en veut pas à France 2 de ne pas avoir diffusé son passage dans Complément d'enquête.