Marion Rousse : L’enfer dans lequel elle veut envoyer de nombreuses femmes !

Alors que la prochaine édition du Tour de France femmes se déroulera cet été, Marion Rousse, directrice de la compétition, était en promotion ces derniers jours du côté de l’Auvergne. L’occasion pour la compagne de Julian Alaphilippe de contribuer au développement de son sport, notamment chez les femmes. Et c’est ainsi que Marion Rousse a lancé un appel particulier.

On connait Marion Rousse comme consultante et présentatrice sur France Télévisions, mais aussi en tant que directrice du Tour de France femmes. Mais au-delà de ces casquettes professionnelles, la compagne de Julian Alaphilippe est une véritable ambassadrice du cyclisme. Récemment encore, elle prodiguait de précieux conseils pour cette pratique sportive. « Aujourd’hui, je vous donne mes trois conseils pour rester motivé à vélo. Conseil numéro 1, roulez bien entouré ! Eh oui, le fait de rouler à plusieurs permet de se motiver les uns les autres. Conseil numéro 2 roulez à votre rythme, ça ne sert à rien d’aller trop vite et de vous dégoûter pour ensuite laisser le vélo au placard pour plusieurs mois. Conseil numéro 3 et peut-être le plus important, faites vous plaisir, prenez du plaisir, partez à l’aventure, allez explorer près de chez vous, c’est ça aussi le vélo ».

« On vous attend, vous les cyclistes féminines »

Continuant sa promotion du cyclisme, mais aussi du Tour de France femmes, Marion Rousse se retrouvait dernièrement en Auvergne. Et c’est à cette occasion que l’ancienne championne de France a lancé un appel aux femmes cyclistes pour prendre part à un événement particulier. Rapportée par La Montagne, Marion Rousse a ainsi lâché : « Un message hyper important : je vous donne rendez-vous le 12 avril prochain pour la Montée Infernale. On vous attend, vous les cyclistes féminines… mais vous êtes où ? Venez nombreuses ! ».

Marion Rousse sera aux commentaires de Paris-Roubaix

D’un enfer à un autre, Marion Rousse sera aux commentaires de Paris-Roubaix le 13 avril prochain. Surnommée l’Enfer du Nord sera diffusée sur les antennes de France 3 à cette date et on retrouvera la compagne de Julian Alaphilippe aux commentaires. « Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert, accompagnés sur les motos par Thomas Voeckler et un autre reporter », annonçait le communiqué de France Télévisions à propos de cette édition 2025 du Paris-Roubaix.