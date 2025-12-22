Cyclisme - Tour de France : Evenepoel lance le défi à Pogacar !

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel pourrait bien être le principal rival de Tadej Pogacar dans la conquête du Tour de France l'an prochain. Si Jonas Vingegaard dit toujours croire en une victoire au Tour, son attitude amène à penser l'inverse, lui qui prendra le départ du Giro en mai prochain pour essayer de sécuriser un Grand Tour de plus à son palmarès. Le champion belge, lui, a bâti son programme pour être au top en juillet. Et il ne le cache pas, c'est dans l'idée d'essayer de détrôner le Slovène.

« Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui » Son programme est en effet bâti pour qu'il arrive au top de sa forme pour le Tour de France. De surcroît, le Belge n'hésite pas à mettre Pogacar au défi devant les micros, assumant courageusement son ambition publiquement, à l'image de l'entretien qu'il a accordé à Sporza.be ces dernières heures. Evenepoel a ainsi lancé : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».