Rabiot : L'OM répond encore aux banderoles du PSG

Axel Cornic

Les retrouvailles entre Adrien Rabiot et le Parc des Princes ne se sont pas vraiment bien passées, avec un accueil violent qui lui a été réservé par les supporters du Paris Saint-Germain. Le milieu de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs tout récemment porté plainte, comme l’a annoncé sa mère Véronique Rabiot.

Le dernier Classico a soulevé une énorme polémique. Adrien Rabiot, pour la première fois de retour au Parc des Princes depuis sa signature à l’OM, a été l’objet de nombreuses insultes, ainsi que des banderoles injurieuses. De quoi susciter énormément de ractions, avec l’ancien joueur du PSG qui a même reçu le soutien de plusieurs personnalistés du football français.

Le clan Rabiot porte plainte

Dans le Complément d’enquête diffusé ce jeudi sur France 2 intitulé Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG et axé sur Nasser Al-Khelaïfi, la mère de Rabiot a été invité pour un long entretien. Et évidemment, elle est revenue sur cet épisode malheureux visant son fils. « Ce qui me choque surtout, c’est de penser que le match n’a pas été arrêté, que l’arbitre n’a rien entendu alors que tout le monde a entendu, voici ce qui me choque » a expliqué Véronique Rabiot, confirmant d’ailleurs avoir porté plainte.

« Les gens oublient parfois qu'on est des êtres humains, on est avec lui »

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Reims dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Derek Cornelius a été lui aussi invité à réagir aux événements survenus lors du dernier Classico. « J'ai pas trop compris ce qu'il s'est dit, mais j'ai vu Adrien Rabiot être comme toujours, ça démontre sa force mentale. Les gens oublient parfois qu'on est des êtres humains, on est avec lui » a déclaré le défenseur canadien de l’OM, au sujet de son coéquipier Adrien Rabiot.