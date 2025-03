L’OM fait paniquer la mère de Rabiot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invitée une nouvelle fois à commenter les banderoles la visant ainsi que son fils, Véronique Rabiot n'a pas manqué de charger le PSG lors du dernier numéro de Complément d'enquête. Cependant, lorsqu'elle est interrogée sur la possibilité de voir une telle situation se produire au stade Vélodrome, elle perd ses moyens, notamment quand le journaliste lui rappelle ce qu'avait vécu Mathieu Valbuena pour son retour à Marseille.

Quelques jours après la banderoles la visant au Parce des Princes, Véronique Rabiot a été interviewée par Complément d'enquête au cœur d'un numéro consacré à Nasser Al-Khelaïfi. L'occasion pour la mère du joueur de l'OM de vivement critiquer la gestion du PSG.

«Je ne pense pas que ça puisse se produire ailleurs»

« Je ne pense pas que ça puisse se produire ailleurs. Nous avons été ciblés, Adrien et moi. Il y a parfois des banderoles (ailleurs, ndlr) qui sont virulentes. Mais on ne cible pas deux personnes », regrette-t-elle au micro de l'émission de France 2.

Le cas Valbuena met Véronique Rabiot dans l'embarras

Cependant, le journaliste Tristan Waleckx lui rappelle que Mathieu Valbuena avait été accueilli par une marionnette à son effigie pendue dans les tribunes du Vélodrome. Une question sur l'OM qui a clairement déstabilisé Véronique Rabiot, qui n'a aucune envie de parler du club dans lequel évolue son fils. « Ah ouais, non mais là vous exagérez... Non, je ne peux pas répondre à ça. On parle du PSG! Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l'OM, enfin quand même! On ne parle pas d'autre chose. On parle du PSG, de la façon dont il se comporte, des banderoles et pas d'autre chose! », s'emporte-t-elle avant de dénoncer une « manipulation » du PSG avec ses supporters.