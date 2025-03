Un complot anti-OM révélé à l’étranger, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a frontalement évoqué sa défiance envers le corps arbitral au fil de la saison jusqu’au craquage complet de Pablo Longoria à Auxerre évoquant une corruption dans un championnat de « mer** ». Après son mea culpa déjà effectué à l’AFP, c’est à la radio espagnole que le président de l’OM a présenté ses excuses tout en évoquant un éventuel complot contre le club…

« Corruption ! ». Le 22 février dernier, se trouvant dans une colère noire suite à la décision de Jérémy Stinat d’exclure Derek Cornelius pendant la défaite de l’OM contre l’AJ Auxerre (1-3), Pablo Longoria pétait les plombs devant les caméras de surveillance de l’Abbé Deschamps. Le président s’agitait en faisant savoir que la Ligue 1 était un « championnat de mer** » entre autres.

«Il faut avoir confiance dans le système. Et là, ce n'est pas le cas»

Des propos jugés choquants par le corps arbitral qui s’est unit afin de porter plainte envers le patron de l’OM. Suspendu pour 15 matchs, Pablo Longoria a une nouvelle fois regretté son coup de sang. « Ce n'est pas une image que j'aime voir de moi. Je suis très critique envers moi-même. (…) Je ne me reconnais pas. Quand certaines choses dépendent d'éléments extérieurs, il faut avoir confiance dans le système. Et là, ce n'est pas le cas. La perte de confiance est ce qui s’est reflété ce soir-là ». a confié le président de l’Olympique de Marseille à la Cadena SER.

«On a découvert qu'un des opérateurs de la VAR était un supporter du PSG»

Toutefois, invité de l’émission El Larguero, Pablo Longoria a révélé découvrir un début de complot en coulisses avec un opération de la VAR avant son craquage en question. « La même semaine, on avait envoyé un courrier parce que la désignation de l’arbitre n’avait pas été faite de manière intelligente. En effet, cet arbitre avait eu un problème avec mon directeur sportif quelques semaines auparavant. Et en même temps, on a découvert qu'un des opérateurs de la VAR était un supporter du PSG et qu'il était complètement anti-OM, allant même jusqu'à dire que l'Olympique de Marseille devait être relégué en deuxième division. Nous demandons un peu de clarté, car je ne me sens pas à l’aise dans cette situation en tant que président ». a conclu Longoria pour la radio espagnole. Un complot qui risque de beaucoup faire parler dans les semaines à venir et d’agiter un peu plus la communauté marseillaise…