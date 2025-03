Cyclisme : Le futur Pogacar bientôt prêt ?

Alexandre Higounet

Promu de leader de rechange de Tadej Pogacar au sein du Team UAE, Juan Ayuso n’en finit pas de confirmer son nouveau statut depuis le début de saison, enchaînant les victoires impressionnantes, comme encore mercredi lors de la première étape de montagne du Tour de Catalogne face à des grands leaders comme Roglic ou Mas. Une ascension qui pourrait bientôt l’amener au niveau du leader slovène sur les courses par étapes.

Plus les semaines passent et plus Juan Ayuso confirme qu’il est bien le leader de rechange de l’équipe UAE Team Emirates derrière Tadej Pogacar. Alors qu’il a déjà remporté plusieurs victoires probantes en ce début de saison, entre la Drôme Classic, le Trofeo Laigueglia et Tirreno Adriatico, adoptant un rythme proche de celui du champion slovène, le grimpeur espagnol a remporté une nouvelle victoire de prestige mercredi en dominant Primoz Roglic et plusieurs grands leaders du peloton mondial (Landa, Mas, Bernal, Carapaz, Kuss, Simon Yates, etc) lors de la troisième étape du Tour de Catalogne disputée en montagne.

« Il a assumé son rôle de leader malgré son jeune âge »

Au-delà de la victoire elle-même, le comportement de leader de Juan Ayuso a impressionné le staff de l’équipe UAE, comme l’a indiqué le directeur sportif principal Joxean Fernandez-Matxin dans les colonnes de L’Equipe : « Il nous a dit de prendre nos responsabilités pour rouler pendant plus de 200 kilomètres alors qu’aucune autre équipe ne le voulait, il a assumé son rôle de leader malgré son jeune âge et il assumé dans ce un-contre-un face à Primoz Roglic dans le final : c’est une satisfaction absolue ».

« J’espère être encore meilleur l’an prochain »

Au terme de l’étape, le coureur exprimait sa satisfaction sobrement, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je savais plus ou moins qu'une échappée pouvait se former dans ces circonstances, et c'est pourquoi je ne voulais pas bouger. La dernière ascension comportait plusieurs cassures et il y avait beaucoup de vent, donc je savais que je devais attendre la fin, et c'est ce que j'ai fait. Il est très important de gagner des étapes, car elles apportent aussi des secondes de bonification, et dans cette course, de nombreuses éditions se sont jouées à moins de 10 secondes. Il est donc essentiel d'obtenir ces victoires ». Si l’Espagnol poursuit sa progression à ce rythme, la question déjà abordée d’une éventuelle rivalité avec Pogacar pourrait rapidement se poser. D’autant que Juan Ayuso ne compte pas en rester là, comme il a indiqué dans L’Equipe : « Vous savez, je n’ai que 22 ans, je pense progresser chaque année et j’espère être encore meilleur l’an prochain ».