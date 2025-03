Cyclisme : « Quand on attend quelque chose de Van Aert, il n’est pas au rendez-vous »

Alexandre Higounet

Avec l’officialisation de la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, un nouvel obstacle vient de se mettre en travers de la route de Wout Van Aert, qui est toujours en quête d’une première victoire au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix. Un sujet qui devient de plus en plus sensible pour le champion belge. Au point de le perturber mentalement ? L’hypothèse est évoquée entre les lignes par l’ancien coureur italien Michele Bartoli.

Pour Wout Van Aert, le grand rendez-vous approche. Le champion belge de la Visma-Lease A Bike voit en effet arriver les deux grands objectifs de sa saison, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, les deux monuments qu’il n’a pas gagnés et qui manquent cruellement à son palmarès. Alors qu’il était au coude à coude avec Mathieu Van der Poel il y a trois ans, au coeur d’une rivalité pour la domination sur les Flandriennes, la trajectoire de Van Aert n’a pas pris la tournure attendue. Alors qu’on imaginait les deux champions se partager les victoires dans Milan San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le leader de la Visma-Lease A Bike n’a gagné qu’un Milan San Remo là où le petit-fils de Raymond Poulidor en est lui à sept, avec au compteur 2 Milan San Remo, 3 Tour des Flandres et 2 Paris-Roubaix.

« A part Ganna, seul Van Aert peut gagner face à Pogacar et Van der Poel »

Logiquement, le sujet est devenu très sensible pour Wout Van Aert, à l’heure où il repart à la conquête de ces deux monuments. Pour maximiser ses chances, le Belge a effectué un stade de préparation très poussé en altitude sur l’île de Ténérife, au cours de laquelle il a grimpé l’équivalent de 37 fois le Mont-Ventoux selon un calcul du média flamand Het Laatste Nieuws. Sera-ce suffisant pour lutter à armes égales avec Pogacar et Van der Poel ? Van Aert peut-il enfin lever les bras sur l’une des deux courses ?

« Il dit qu’il s’entraîne mais il doit se mesurer aux autres en compétition »

Interrogé par la Gazzetta Dello Sport, dans des propos relayés par le Het Laatste Nieuws, Michele Bartoli, l’ancien grand champion spécialiste des classiques, a paru en douter : « À part Filippo Ganna, Wout van Aert est le seul qui peut encore gagner, et je continue à l'espérer. Mais quand on attend quelque chose de lui, il ne tient pas ses promesses. Je me demande aussi pourquoi il n'a pas participé à Milan San Remo. Il dit qu'il s'entraîne, mais il doit se mesurer aux autres en compétition ». Quand bien même elle peut apparaître sévère, la critique de l’Italien porte sur un point important : fragilisé par ses échecs répétés sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, Van Aert est-il mentalement atteint ? Pourrait-il être submergé par la pression qu’il se met ? A l’occasion d’un podcast sur Het Laatste Nieuws, l’ancien coureur Jan Bakelants le confirme à demi-mot lorsqu’il évoque une possible victoire de Van Aert au Grand-Prix E3, qui se tient ce vendredi : « Gagner donnerait beaucoup d’oxygène à Wout. Si cela ne fonctionne pas, il ne devrait pas paniquer. S’il n’est pas dans un bon jour, les effets bénéfiques de ce stage en altitude pourront encore se faire sentir au Tour des Flandres ».