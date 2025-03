Marion Rousse, l’enfer qui l’attend sur France 3 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la saison de cyclisme, il y a des courses mythiques. C’est le cas de Paris-Roubaix qui fait rêver les fans et terrorise le peloton avec ses pavés. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que ce Monument est surnommé L’Enfer du Nord. C’est le 13 avril prochain que l’édition masculine de Paris-Roubaix se déroulera. Un événement qui sera à suivre sur France 3 avec notamment Marion Rousse aux commentaires.

Plus que quelques jours maintenant avant l’un des plus grands rendez-vous dans la saison de cyclisme. C’est le 13 avril que l’édition masculine de Paris-Roubaix va se disputer sur les traditionnels pavés qui ont fait tant de dégâts. Le compte à rebours est donc lancé pour cette course mythique avec ses secteurs pavés connus à travers le monde. L’Enfer du Nord partira de Compiègne jusqu’au vélodrome de Roubaix pour un total de 259,2km. Qui succèdera à Mathieu van der Poel, vainqueur de Paris-Roubaix en 2024 ? Le rendez-vous est donné sur France 3.

Marion Rousse aux commentaires de Paris-Roubaix

Et comme l’a annoncé le groupe France Télévisions, on retrouvera Marion Rousse et ses acolytes aux commentaires de ce Paris-Roubaix. « Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert, accompagnés sur les motos par Thomas Voeckler et un autre reporter. (…) Après le Tour des Flandres, place au second monument de la saison de cyclisme sur les antennes de France Télévisions : le légendaire Paris-Roubaix. Cette année, le Nord promet un véritable enfer aux meilleurs coureurs et coureuses du monde », peut-on lire dans le communiqué à propos de L’Enfer du Nord

Qui succèdera à Mathieu van der Poel ?

« La 122e édition de Paris-Roubaix hommes prendra le départ de Compiègne pour une route de 259,2 km, jusqu’au vélodrome de Roubaix. Au programme, 30 secteurs pavés avec notamment la fameuse Trouée d'Arenberg (km 163,9), dont l'approche a été modifiée avec un léger crochet qui longe le site minier d'Arenberg, afin de ralentir de façon plus fluide le peloton. À noter également l'ajout de deux nouveaux secteurs pavés autour de la commune de Querenaing : celui d’Artres (km 130,9) et celui de Famars (km 133,8). Enfin, les coureurs encore en lice pourront se départager dans les deux derniers secteurs classés au plus haut niveau : Mons-en-Pévèle (km 210,6) et le Carrefour de l’Arbre (km 242,1) », est-il aussi expliqué. A noter également que France 3 diffusera le samedi 12 avril l’édition féminine de Paris-Roubaix, remportée l’an dernier par Lotte Kopecky.