Transfert à l’OM : L’annonce choc à 45M€ de Riolo !

Au cours du dernier mercato estival, l’OM a blindé Leonardo Balerdi en lui offrant un nouveau contrat alors qu’il était courtisé par différentes formations dont l’Atletico de Madrid. La Roma viendrait désormais à la charge, l’occasion pour l’Olympique de Marseille de rouvrir ce dossier selon Daniel Riolo qui ne s’est pas fait prier pour lâcher une punchline à ce sujet.

L’Olympique de Marseille effectuait un choix fort l’été dernier en prolongeant le contrat de Leonardo Balerdi jusqu’en juin 2028. En parallèle, Roberto De Zerbi qui venait tout juste d’hériter de l’effectif de l’OM faisait de l’international argentin le capitaine de son vestiaire. Un nouveau contrat offert à Balerdi alors que l’Atletico de Madrid formulait un intérêt quelques mois plus tôt.

«Après si Balerdi a vraiment envie de partir...»

Selon la Gazzetta dello Sport, il semblerait que la Roma soit sur la même longueur d’onde que l’Atletico de Madrid au sujet de Leonardo Balerdi avec une éventuelle offre de transfert de 20M€. RMC Sport est même allé plus loin et explique que les dirigeants marseillais enverraient une réponse indirecte aux Giallorossi avec une demande de 45M€, la valorisation de l’OM pour Leonardo Balerdi. Pour l’After Foot, Daniel Riolo a pris la parole lundi soir. A ses yeux il ne faudrait pas pousser le bouchon du point de vue de l’Olympique de Marseille. « De toute façon, l’OM va attendre de savoir s’ils vont en Ligue des champions ou non, quel genre de remplaçant ils peuvent avoir pour cet argent. Ils ne peuvent pas se dire on vend Balerdi sans avoir en tête le nom d’un remplaçant, de son niveau au minimum pour l’oseille que la Roma va leur donner. Après si Balerdi a vraiment envie de partir, l’OM ne retient pas trop ».

«S’il part de l’OM, tu vas pas avoir une augmentation du taux de suicide à Marseille !»

« On l’aime bien, à un moment on a voulu en faire le joueur fanion de l’équipe, mais ça va tu t’enlèves pas un bras s’il s’en va non plus ! (…) T’auras des remplaçants, s’il part de l’OM, tu vas pas avoir une augmentation du taux de suicide à Marseille ! ». L’éditorialiste de RMC s’est donc montré clair. Reste à savoir ce qu’en pensera la direction de l’Olympique de Marseille de son analyse du cas Leonardo Balerdi.