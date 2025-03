Cyclisme : Jonas Vingegaard, la comparaison qui fait mal

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais, Jonas Vingegaard est apparu loin de son meilleur niveau en ce début de saison. Et sa nouvelle chute lors de Paris-Nice, qui s’est avérée plus sérieuse que prévue, constitue un nouveau coup dur en vue du Tour de France. Explication.

Après une saison 2024 marquée par sa très lourde chute au Tour du Pays Basque, qui avait nécessité une longue hospitalisation avec une semaine de soins intensifs, Jonas Vingegaard, logiquement touché par ce qu’il avait vécu, espérait bien connaître une année 2025 sans incident lui permettant de préparer le Tour de France dans des conditions optimales afin de mener une lutte à armes égales avec Pogacar.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Une nouvelle chute sérieuse après le traumatisme de 2024

Malheureusement, une nouvelle chute lors de Paris-Nice a contrarié ses plans. A l’occasion d’un entretien avec le média danois BT, le leader du Team Visma-Lease A Bike a en effet révélé que cette chute s’était avérée bien plus sérieuse que prévue, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Après la chute, j’avais des vertiges, et après l’étape, j’ai ressenti de fortes nausées et une immense fatigue, qui ont duré plusieurs jours. Je suis heureux d’être de retour sur le vélo, même si cela a pris plus de temps que prévu à cause de ma commotion, qui m’a forcé à beaucoup me reposer ».

Quelles conséquences sur la préparation du Tour de France ?

Alors qu’il devait courir le Tour de Catalogne pour poursuivre sa montée en puissance en vue du Tour de France, Jonas Vingegaard a donc été contraint de déclarer forfait, ce qui n’a pas manqué de le contrarier : « Je suis extrêmement déçu d’avoir dû abandonner Paris-Nice, car je sentais que j’aurais pu conserver le maillot de leader jusqu’à Nice. Le fait de devoir également manquer le Tour de Catalogne est encore plus frustrant, car j’attendais vraiment cette course avec impatience ». Fatalement, la question de savoir si tout cela ne va pas de nouveau affecter la préparation de Vingegaard pour le Tour de France se pose. Sportivement, cela ne devait pas être le cas, car le Danois a largement le temps de compenser le manque, tant en entraînement qu’en jours de course. En revanche, mentalement, cette nouvelle chute, après le traumatisme de 2024 dont on a pu sentir les effets, pourrait être compliquée à gérer. Surtout qu’en parallèle, Pogacar est apparu plus fort que jamais et que le différentiel entre les deux leaders, bien loin d’être comblé, n’a jamais paru aussi important. Probablement conscient de la situation, le staff du Team Visma-Lease A Bike ne cherche pas à précipiter son retour, comme Vingegaard l’a lui-même confirmé : « Pour l’instant, nous prenons les choses au jour le jour et nous verrons si nous devons modifier ou ajouter des courses à mon programme. Pour l’instant, nous prenons les choses au jour le jour et nous verrons si nous devons modifier ou ajouter des courses à mon programme ».