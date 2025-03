330 000€ : Son agent a braqué l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, L’Equipe a sorti son traditionnel dossier des salaires en Ligue 1. Alors qu’on parle beaucoup des sommes folles versées par le PSG à ses stars, certains joueurs de l’OM ne sont également pas en reste. C’est ainsi que Valentin Rongier émargerait à 330 000€ bruts par mois. De quoi faire halluciner Jérôme Rothen.

A l’OM , le plus gros salaire mensuel brut est de 500 000€. Ce sont Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg qui se partagent ainsi la première place. Derrière eux, on peut retrouver Ismaël Bennacer, Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia à 450 000€ par mois. Viennent ensuite Leonardo Balerdi et Valentin Rongier à respectivement 350 000€ et 330 000€ par mois.

« Bravo à l’agent de Rongier, je dis félicitations »

Au micro de RMC, Jérôme Rothen a souhaité s’arrêter sur ce salaire de Valentin Rongier. Et à ses yeux, l’agent du joueur de l’OM a réalisé un véritable braquage en réussissant à négocier une telle somme avec le club phocéen : « 330 000€ à Rongier. Je veux bien qu’on dise que je m’en prenne toujours à la même personne. Bravo à l’agent de Rongier, je dis félicitations. 330 000€ un joueur comme ça ? ».

« Si tu donnes ça à des joueurs qui ne te font pas gagner… »

« Quand tu donnes ces salaires là, tu les donnes à des joueurs qui te font gagner. Si tu donnes ça à des joueurs qui ne te font pas gagner, ça veut dire que tu travailles mal », a conclu Jérôme Rothen.