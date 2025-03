Le coup de poker surprise, l’OM va «tout casser» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, force est de constater que le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia se retrouvent dans l’obligation de se qualifier en Ligue des champions. Sinon, il faudrait effectuer un gros coup de karcher dans le vestiaire au vu des investissements pris l’été dernier et cet hiver. Explications.

Depuis sa nomination au poste de président de l’OM en février 2021, Pablo Longoria a constamment opéré des coups de poker sur le marché des transferts. Il n’y a qu’à s’attarder sur les venues de William Saliba en prêt, sur les relances d’Alexis Sanchez et de Pierre-Emerick Aubameyang en 2022 et 2023 alors qu’ils traversaient tous deux des passages délicats à l’Inter et à Chelsea.

L’OM a grandement investi sur le marché et a fait des paris financiers

Avec l’arrivée de Medhi Benatia en novembre 2023, promu directeur du football de l’OM à le 8 janvier dernier. Le président de l’Olympique de Marseille et le dirigeant marocain travaillent de concert pour bâtir un effectif le plus complet possible pour Roberto De Zerbi. Cependant, les investissements effectués cette saison avec les transferts de Mason Greenwood pour 31M€ environ, celui d’Amine Gouiri pour 22M€ et les prêts avec option d’achat de Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Ismaël Bennacer vont coûter cher.

L’OM contraint de valider son ticket pour la Ligue des champions afin d’éviter un nouveau nettoyage de printemps !

Une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, d’un point de vue financier, devient donc obligatoire. L’Équipe explique qu’en cas d’échec pour la C1, les Marseillais se retrouveraient contraints à « tout casser à nouveau en multipliant les pirouettes » sur le marché des transferts. Pour rappel, avec ses 3 défaites en 5 matchs, l’OM n’a plus que 2 points d’avance sur l’AS Monaco et l’OGC Nice ainsi que 4 sur le 5ème du classement : l’OL. La place de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions est donc grandement compromise.