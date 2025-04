Mbappé : Sa victime colossale !

Pierrick Levallet

Les choses ne sont plus très roses au Real Madrid en ce moment. Depuis l’élimination contre Arsenal, Carlo Ancelotti se sait particulièrement menacé pour son avenir. Le technicien italien pourrait d’ailleurs se retrouver sur un siège éjectable en cas de nouvelle mauvaise prestation de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.

Rien ne va plus au Real Madrid. Depuis l’élimination contre Arsenal en Ligue des champions, l’ambiance est palpable chez les Merengue. Ce mercredi, la Casa Blanca a pu renouer avec le succès contre Getafe (0-1). Le Real Madrid a désormais un gros test contre le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi ce samedi.

Ancelotti poussé dehors en cas de défaite contre le Barça ?

Et Carlo Ancelotti va très certainement jouer son avenir lors de cette rencontre. Sa position est déjà très fragile depuis le fiasco sur la scène européenne. Et comme le rapporte SPORT, le technicien italien pourrait se retrouver sur un siège éjectable en cas de nouveau naufrage de Kylian Mbappé et sa bande. La direction aurait d’ailleurs fait savoir à Carlo Ancelotti que son avenir au Real Madrid allait être fortement compromis en cas de nouvelle mauvaise performance.

Mbappé a son sort entre ses mains

L’entraîneur de 65 ans pourrait donc être victime indirectement de Kylian Mbappé. Si l’ancien du PSG ne change pas la donne et ne permet pas au Real Madrid de remporter sa finale contre le FC Barcelone, Carlo Ancelotti pourrait immédiatement être poussé vers la sortie. La presse anglaise avait indiqué qu’il n’allait pas finir la saison. Un mauvais résultat pourrait confirmer la tendance.