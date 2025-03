L’OM lâche une fortune pour huit nouvelles recrue

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, l’OM a lancé ce qu’il a qualifié comme un nouveau projet de trois ans, avec à sa tête Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais n’ont pas hésité à faire du technicien italien le deuxième entraîneur le mieux payé de Ligue 1 et ont également fait un effort pour la composition de son staff.

S’il a un salaire presque deux fois inférieur à celui de Luis Enrique (PSG, 1 000 000€ mensuels), Roberto De Zerbi est tout de même le deuxième entraîneur le mieux payé de Ligue 1. Comme indiqué par L’Équipe, le technicien italien émarge à 550 000€ par mois à l’OM, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2027 l’été dernier.

De Zerbi mieux payé que tous les joueurs de l’OM

Un choix assumé par l’Olympique de Marseille, où une hiérarchie salariale claire a été établie. Aucun joueur n’est mieux payé que Roberto De Zerbi, les deux plus gros salaires de l’effectif étant ceux d'Adrien Rabiot et de Pierre-Emile Hojbjerg (500 000€). Ce qui lui donne plus de légitimité pour écarter les gros revenus de l’effectif si nécessaire.

Des investissements importants pour son staff

Toutefois, Roberto De Zerbi n’est pas arrivé tout seul et l’OM a également dû consentir à un effort financier pour la composition de son staff. Comme le rappelle L'Équipe, huit adjoints accompagnent l’Italien à Marseille et cela a un coût non négligeable pour le club, où personne ne regrette ce choix pour le moment.