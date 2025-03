Scandale Rabiot : «Assume ou tu te tais», une victime de l'OM craque...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a été la cible d'insultes le visant lui et sa mère Véronique le 16 mars dernier au Parc des princes pendant la défaite de l'OM sur la pelouse du PSG (3-1). Une polémique est née de cet évènement, poussant la mère de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain à prendre la parole dans les médias et dont France Télévisions. Bottant en touche concernant un traitement similaire des supporters de l'OM envers Mathieu Valbuena il y a 10 ans, Véronique Rabiot a été reprise de volée par le principal intéressé.

Jeudi soir, France Télévisions a diffusé son épisode de Complément d'enquête basé sur le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. Une investigation intitulée : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Véronique Rabiot qui n'est autre que la mère du milieu de terrain de l'OM passé par le Paris Saint-Germain où il avait été mis au placard entre janvier et juin 2019 pour refus de prolongation de contrat, s'est penchée sur le cas du club parisien.

«On parle du PSG, la façon dont ils se comportent, les banderoles et pas autre chose»

Dans la foulée du traitement que les ultras du PSG ont réservé à Adrien Rabiot à l'occasion de son retour au Parc des princes le 16 mars dernier avec l'OM (1-3), Véronique Rabiot s'insurgeait des insultes proférées à son encontre et envers son fils par le biais de banderoles injurieuses. Invitée à s'exprimer sur le parallèle avec Mathieu Valbuena qui avait vu une poupée à son effigie être pendue dans les tribunes à son retour au Vélodrome avec le maillot de l'autre Olympique : l'OL, la mère de Rabiot a botté en touche. « Vous exagérez là ! Je ne peux pas répondre à ça ! On parle du PSG ! Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté vis à vis de l'OM, on parle du PSG, la façon dont ils se comportent, les banderoles et pas autre chose ».

«Tu sais très bien dans quel média tu vas»

Une prise de parole lâche aux yeux de Mathieu Valbuena. Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ex-joueur de l'OM et de l'OL s'est insurgé et n'a pas mâché ses mots en évoquant la prise de position de Véronique Rabiot. « Je pense qu'elle aurait pu condamner, ça ne veut pas dire qu'elle se mettrait l'OM à dos. Elle peut dire les choses pour ne pas que ça revienne dans le futur. Tu balayes ça d'un revers de main, je ne trouve pas ça très cool (...) Tu sais très bien dans quel média tu vas, tu sais très bien qu'on va te poser des questions. Assume toutes les questions ou alors tu te tais. Tu peux condamner des choses, mais je pense qu'elle n'a pas voulu répondre pour ne pas se mettre à dos les supporters de l'OM ». Le message est passé.