OM : Rabiot, une expulsion est réclamée

Le dernier Classique entre l'OM et le PSG a été marqué par les insultes adressées à Adrien Rabiot. Le milieu de terrain marseillais a porté plainte, et taclé le maître des lieux Nasser Al-Khelaïfi. Ancien joueur du club marseillais, Bafétimbi Gomis a livré son avis sur cette polémique, qui a chamboulé le football français.

La victoire du PSG sur l’OM le 16 mars dernier a été reléguée au second plan. L’actualité a surtout a été marquée par le comportement des supporters parisiens et les insultes envers Adrien Rabiot et sa famille. Ancien membre de l’OM, Bafétimbi Gomis a pris position.

Gomis défend Rabiot

« C’est très difficile par rapport à ce qui est arrivé à Adrien. Je suis de tout cœur avec lui. Je pense qu’on doit épargner les familles. Qu’ils se fassent huer, je n’ai pas de problème avec ça . Mais de là à attaquer les familles qui viennent regarder le match, de les traiter de tous les noms, je ne suis pas d’accord » a confié Gomis au Quotidien du Sport.

« On devrait bannir tout ça de notre football »

Selon lui, ces supporters n’ont rien à faire dans un stade de football. Il réclame des sanctions fortes. « Je pense qu’on devrait bannir tout ça de notre football. Après, je ne veux pas que nos stades deviennent des églises. Il faut qu’il y ait cette rivalité, cette animosité, mais qu’il y ait une limite à ne pas dépasser » a lâché Gomis.