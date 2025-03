Rabiot : «Faux-cul», l'accusation de Pierre Ménès après PSG-OM !

Amadou Diawara

Lors du Classique entre le PSG et l'OM au Parc des Princes, la famille Rabiot s'est fait insulter par une partie des supporters du club rouge et bleu. Avant ce grand rendez-vous, la direction parisienne a publié des communiqués pour éviter tout débordement. D'après Pierre Ménès, le PSG était « faux-cul dans cette démarche ».

Formé au PSG, Adrien Rabiot a créé la surprise en rejoignant l'OM. En effet, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club phocéen le 17 septembre dernier ; alors que son contrat avec la Juventus s'est achevé le 30 juin.

Rabiot insulté au Parc des Princes, le PSG hypocrite ?

Après son départ du PSG à l'été 2019, Adrien Rabiot a refoulé la pelouse du Parc des Princes le 16 mars, et ce, alors qu'il endossait le maillot de l'OM. Se sentant trahis, de nombreux supporters du club rouge et bleu ont insulté à la fois le milieu de terrain de 29 ans et ses parents durant le Classique. Et pourtant, le PSG avait publié des communiqués avant le coup d'envoi de la rencontre pour éviter tout débordement.

«Des communiqués pour demander au public de se tenir»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a dénoncé l'hypocrisie du PSG. « Les insultes qui ont été proférées contre Adrien (Rabiot) et sa maman (Véronique) sont absolument intolérables. Elles vont être sanctionnées. C'est bien fait pour la gueule des supporters, parce qu'ils étaient prévenus. Ils avaient été prévenus par le club du PSG. Même si le PSG était faux cul dans cette démarche, ils ont quand même fait des communiqués pour demander au public de se tenir. Le public ne s'est pas tenu, mais ils ont quand même préparé le terrain. Après, c'est étonnant que le Groupama Stadium s'en sorte comme une fleur avec ces insultes incessantes sur Barcola. Bollaert, on a l'impression que c'est décrété que c'est le meilleur public de France, mais les insultes sur Samba sont tout autant inadmissibles. Mais Paris a tellement d'avantages avec le Qatar, notamment sur le plan financier, que c'est peut être normal que, par ricochet, ils aient d'autres désavantages, sur celui du feu de l'actualité notamment », a déclaré le journaliste français via Face à Pierrot.